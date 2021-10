Welser mit 4:3 gegen ATSV Timelkam - Last Minute-Siegtreffer von Shkodra

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 23:00

Im Spiel des ATSV Timelkam gegen WSC Hertha Wels 1b gab es Tore am laufenden Band: Am Ende stand es 4:3 zugunsten der Gäste. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. 150 Zuseher wurden sieben Tore im Timelkamer Römerstadion geboten.

Hazar Eminazari brachte WSC Hertha 1b in der zehnten Minute in Front. Geschockt zeigte sich ATSV Timelkam jedoch nicht, denn nur wenig später war Mohamad Tapshe mit dem Ausgleich zur Stelle (14.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen, es ging mit einem 1:1-Spielstand in die Kabinen. Almir Mujanic brachte dem ATSV Timelkam nach 52 Minuten die 2:1-Führung. Eminazari schoss für WSC Hertha Wels 1b in der 60. Minute sein zweites Tor. Der Treffer zum 3:2 sicherte den Timelkamern nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Tapshe in diesem Spiel (74.). Der Tabellenletzte schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (92.) traf Tim Mijo Gebhardt zum Ausgleich für WSC Hertha 1b. Kurz vor Schluss trug Vigan Shkodra den entscheidenden Siegtreffer für WSC Hertha Wels 1b (95.). Als der Unparteiische Philip Gillesberger die Begegnung schließlich abpfiff, war der ATSV Timelkam vor heimischer Kulisse mit 3:4 geschlagen.

Die Heimmannschaft stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Mitte-West und hat bereits 30 Gegentreffer kassiert. Wann bekommt der ATSV Timelkam die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen WSC Hertha 1b gerät Timelkam immer weiter in die Bredouille. Timelkam musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ATSV Timelkam insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Timelkam ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ WSC Hertha Wels 1b die Abstiegsplätze und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 24 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von WSC Hertha 1b in dieser Saison. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei WSC Hertha 1b. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Am nächsten Sonntag (15:30 Uhr) reist der ATSV Timelkam zur Union Hofkirchen an der Trattnach, tags zuvor begrüßt WSC Hertha Wels 1b den SV Schlüßlberg vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 19:00 Uhr.

2. Klasse Mitte-West: ATSV Timelkam – WSC Hertha Wels 1b, 3:4 (1:1)

10 Hazar Eminazari 0:1

14 Mohamad Abu Tapshe 1:1

52 Almir Mujanic 2:1

60 Hazar Eminazari 2:2

74 Mohamad Abu Tapshe 3:2

92 Tim Mijo Gebhardt 3:3

95 Vigan Shkodra 3:4

