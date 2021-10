Gaspoltshofen nicht zu stoppen - 5:2-Sieg gegen Weibern

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 23:52

Union Gaspoltshofen setzte sich mit einem 5:2-Sieg gegen Union GT Weibern weiter von den Verfolgern in der 2. Klasse Mitte-West ab. Der Tabellenerste gewann diese Partie am Sonntag vor 200 Zuschauern auf dem Sportplatz Gaspoltshofen.

Christian Bamminger brachte dem Gastgeber nach 16 Minuten die 1:0-Führung. Durch ein Eigentor von Ferdinand Diensthuber verbesserte der Ligaprimus den Spielstand auf 2:0 für sich (26.). In der 33. Minute legte Simon Jedinger zum 3:0 zugunsten von Union Gaspoltshofen nach. In der 38. Minute brachte Union GT Weibern das Netz zum Zappeln. Mit der Führung für die Union Gaspoltshofen ging es in die Halbzeitpause. Für den nächsten Erfolgsmoment von Union Gaspoltshofen sorgte Paul Klinger (53.), ehe Jedinger das 5:1 markierte (69.), für ihn war es der zweite Treffer in diesem Spiel. Die Union GT Weibern versenkte die Kugel in der 74. Minute zum 2:5, das Tor erzielte Horvath Gergö. Doch dieser Anschlusstreffer konnte am deutlichen Heimsieg von Union Gaspoltshofen nichts mehr ändern. Am Ende blickte die Union Gaspoltshofen auf einen klaren 5:2-Heimerfolg über den Gast.

Offensiv konnte Gaspoltshofen in der 2. Klasse Mitte-West kaum jemand das Wasser reichen, was die 34 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Union Gaspoltshofen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Gaspoltshofen scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Die Union Weibern holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Weibern rutschte mit dieser Niederlage auf den neunten Tabellenplatz ab. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat die Union GT Weibern momentan auf dem Konto. Die Union Weibern baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Union Gaspoltshofen stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim ASV Raika Niederthalheim vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Weibern den SV Kematen am Innbach.

2. Klasse Mitte-West: Union Gaspoltshofen – Union GT Weibern, 5:2 (3:1)

16 Christian Bamminger 1:0

26 Eigentor durch Ferdinand Diensthuber 2:0

33 Simon Jedinger 3:0

38 Horvath Gergoe 3:1

53 Paul Klinger 4:1

69 Simon Jedinger 5:1

74 Horvath Gergoe 5:2

