Ausgleich bleibt nur Ehrentreffer - Schallerbach 1b geht 1:5 gegen Weibern unter

Die Union GT Weibern erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen SV Bad Schallerbach 1b. Auf dem Papier ging Weibern als Favorit ins Spiel gegen B. Schallerbach 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Die Union GT Weibern stellte mit dem 1:0 in der fünften Minute die Weichen auf Sieg. Der SV Bad Schallerbach 1b markierte in der zwölften Minute den Ausgleich. Mathias Premrou brachte der Union Weibern nach 20 Minuten die 2:1-Führung. Bad Schallerbach 1b geriet deutlicher in Rückstand, als Weibern auf 3:1 erhöhte (30.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Paul Enser brachte die Union GT Weibern in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (84.). Benjamin Landauer stellte schließlich in der 90. Minute den 5:1-Sieg für den Gast sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte der Union Weibern am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen B. Schallerbach 1b.

34 Tore kassierte der SV Bad Schallerbach 1b bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Mitte-West. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Gastgebers immens. Die Offensive von Bad Schallerbach 1b strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass B. Schallerbach 1b bis jetzt erst neun Treffer erzielte. Der SV Bad Schallerbach 1b musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Bad Schallerbach 1b insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Zuletzt war bei B. Schallerbach 1b der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Weibern im Tableau auf die siebte Position. Die Union GT Weibern verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Die letzten Resultate der Union Weibern konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Der SV Bad Schallerbach 1b tritt am Samstag, den 30.10.2021, um 15:30 Uhr, beim ASV Raika Niederthalheim an. Einen Tag später (14:30 Uhr) empfängt Weibern den Vöcklabrucker Sportclub.

2. Klasse Mitte-West: SV Bad Schallerbach 1b – Union GT Weibern, 1:5 (1:3)

5 Mihaly Szuecs 0:1

12 Benedikt Maximilian Steinmassl 1:1

20 Mathias Premrou 1:2

30 Horvath Gergoe 1:3

84 Paul Enser 1:4

90 Benjamin Landauer 1:5

