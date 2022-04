Union Weibern verlangt BW Stadl-Paura alles ab bei 2:1-Sieg

Details Montag, 11. April 2022 20:00

Am Sonntag trafen die Union GT Weibern und der SK Blau Weiss Stadl-Paura aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 2:1 für sich. Vollends überzeugen konnte BW Stadl-Paura dabei jedoch nicht. Enger ging es kaum: BW Stadl-P. hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

In der 18. Minute lenkte Michael Buckreus den Ball zugunsten der Union Weibern ins eigene Netz. Noah Walchshofer beförderte das Leder zum 1:1 des SK Blau Weiss Stadl-Paura in die Maschen (30.). Michael Zavaczki machte in der 35. Minute das 2:1 von BW Stadl-Paura perfekt. Obwohl BW Stadl-P. nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Weibern zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Weibern rutscht einen Platz runter

Die Union GT Weibern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz neun reicht die Bilanz der Gastgeber derzeit nicht. Nun musste sich die Union Weibern schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vom Glück verfolgt war Weibern in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nach 15 absolvierten Spielen stockte der SK Blau Weiss Stadl-Paura sein Punktekonto bereits auf 32 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. BW Stadl-Paura knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte BW Stadl-P. zehn Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Den SK Blau Weiss Stadl-Paura scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Als Nächstes erwartet beide Mannschaften eine längere Spielpause. Am 18.04.2022 bestreitet die Union GT Weibern das nächste Spiel auf eigener Anlage gegen den SV Schlüßlberg. BW Stadl-Paura hat am gleichen Tag ebenfalls das Heimrecht gegen den ASV Raika Niederthalheim.

2. Klasse Mitte-West: Union GT Weibern – SK Blau Weiss Stadl-Paura, 1:2 (1:2)

35 Michael Zavaczki 1:2

30 Noah Walchshofer 1:1

18 Eigentor durch Michael Buckreus 1:0