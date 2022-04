Nach 2:2 - Stadl-Paura hält Distanz auf Niederthalheim

Details Montag, 18. April 2022 11:41

Das Spiel zwischen SK Blau Weiss Stadl-Paura und dem ASV Raika Niederthalheim endete 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Der ASV hatte im Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Bojan Pekez sein Team in der 39. Minute. Zur Pause wusste SK Blau Weiss Stadl-Paura eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 60. Minute kassierte Michael Buckreus von Schiedsrichter Michael Fürlinger für ein Foul die Rote Karte. Amar Udovcic traf zum 1:1 zugunsten des ASV Raika Niederthalheim (70.). Dass der SK Blau Weiss Stadl-Paura in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Michael Zavaczki, der in der 76. Minute zur Stelle war. In der 83. Minute sicherte Udovcic seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. SK Blau Weiss Stadl-Paura und der ASV Raika Niederthalheim spielten unentschieden.

Unveränderter Tabellenstand

Nur dreimal gab sich SK Blau Weiss Stadl-Paura bisher geschlagen.

Die Angriffsreihe des ASV Raika Niederthalheim lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 39 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Neun Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Mit diesem Unentschieden verpassten die Gastgeber die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der SK Blau Weiss Stadl-Paura den vierten Platz. SK Blau Weiss Stadl-Paura ist nun seit neun Spielen, der ASV Raika Niederthalheim seit vier Partien unbesiegt.

Am nächsten Sonntag reist Sk Blau Weiss Stadl-Paura zur Union Kremsmüller Steinhaus, zeitgleich empfängt der ASV Raika Niederthalheim die Union GT Weibern.

2. Klasse Mitte-West: SK Blau Weiss Stadl-Paura – ASV Raika Niederthalheim, 2:2 (1:0)

83 Amar Udovcic 2:2

76 Michael Zavaczki 2:1

70 Amar Udovcic 1:1

39 Bojan Pekez 1:0