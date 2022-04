SV Kematen/Innbach holt in Timelkam die ersten Punkte im Frühjahr

Details Montag, 18. April 2022 12:47

In der 18. Runde der 2. Klasse Mitte-West kam es in der Begegnung zwischen dem ATSV Timelkam und dem SV Kematen/Innbach zum Duell zweier Mannschaften, die in diesem Jahr bislang noch nicht punkten konnten. Beide Teams hatten sich demnach viel vorgenommen, doch nur der Gästeelf von Coach Mirza Jasarevic gelang es, mit einem souveränen 5:2-Erfolg in der Frühjahrs-Tabelle erstmals anzuschreiben. Während die Kematener den bereits vierten Auswärtssieg feierten, ziert der ATSV nach der vierten Pleite im vierten Rückrundenspiel weiterhin das Ende der Tabelle.

Gäste mit früher 4:0-Führung

Im Römer Stadion war den Gästen von Beginn an deutlich anzumerken, nach drei Niederlagen am Stück aus der Krise finden zu wollen. Die Kematener legten los wie die Feuerwehr und erreichten frühzeitig die Siegerstraße. Nur fünf Minuten waren gespielt, als Christian Cosic einen sehenswerten Spielzug erfolgreich abschloss. Nach einer Viertelstunde schlug die Jasarevic-Elf abermals zu. Nach einer Ecke lauerte Andreas Fischer außerhalb des Strafraums, der SV-Kapitän stand nach einem Abpraller goldrichtig und zimmerte die Kugel in den Winkel. In Minute 22 servierte ATSV-Schlussmann Jeremy Schumacher nach einem Rückpass den Ball Robin Dipolt, der sich nicht zwei Mal bitten ließ und auf 0:3 stellte. 60 Sekunden später kombinierten sich die Kematener zielstrebig nach vorne, ehe Peter Marcinkovic nach einer Flanke von Florian Zobl direkt abzog und das Spielgerät zum 0:4-Pausenstand im Eck versenkte.

Schlusslicht gelingt Ergebniskorrektur

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Treffer der Jasarevic-Elf. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Staudinger waren nur zwei Minuten gespielt, als Dipolt mit seinem schwächeren linken Fuß die Kugel ins Eck schob. Nachdem die Messe längst gelesen war, schlich sich bei den Gästen der Schlendrian ein, stellten die Kematener fortan das Spielen ein. Das Schlusslicht hingegen steckte den Kopf nicht in den Sand und war um Ergebniskorrektur bemüht. Die Hausherren machten in der restlichen Spielzeit ordentlich Dampf und belohnten sich dafür mit zwei Toren. In Minute 78 war Mohamad Tapshe nach einem feinen Pass in die Schnittstellte der Kematener Abwehr erfolgreich. Kurz vor Schluss beging Kematens Ivan Lucic im eigenen Strafraum ein Foul - Qendrim Kabashi verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:5-Endstand.

Rene Seemann, Sektionsleiter SV Kematen/Innbach:

"Die Freude über den ersten Sieg und die ersten Punkte in diesem Jahr ist riesengroß. Vor allem in der ersten Halbzeit hat die Mannschaft eine tolle Performance abgeliefert und kann auf diese Leistung aufbauen. Auch wenn es nicht einfach wird, wollen wir in den nächsten Spielen, gegen die 1b-Teams von Bad Schallerbach und Hertha, weitere Punkte einfahren".