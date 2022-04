Gebrauchter Tag für Stadl-Paura - 0:3 bei Steinhaus

Details Sonntag, 24. April 2022 18:15

Dem vermeintlichen Underdog, der Union Kremsmüller Steinhaus wusste der SK Blau Weiss Stadl-Paura nichts entgegenzusetzen und kassierte ein herbes 0:3. Die Experten wiesen BW Stadl-Paura vor dem Match gegen die Union Steinhaus die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Steinhaus gegen BW Stadl-P. mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Der SK Blau Weiss Stadl-Paura geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Ivan Pejak das schnelle 1:0 für die Union Kremsmüller Steinhaus erzielte. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische Nikola Ljubas die Akteure in die Pause. In der 60. Minute erhöhte Mirza Mahmuljin auf 2:0 für die Union Steinhaus. Für klare Verhältnisse sorgte das Heimteam, indem man das 3:0 markierte (66.), erzielt durch Ebubekir Özyilmaz. Unter dem Strich verbuchte Steinhaus gegen BW Stadl-Paura einen 3:0-Sieg.

Die drei Punkte brachten für die Union Kremsmüller Steinhaus keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition: Platz zehn. Die Union Steinhaus bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten.

Der Patzer von BW Stadl-Paura zog im Klassement keine Folgen nach sich: Platz vier. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SK Blau Weiss Stadl-Paura bisher neun Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist Union Kremsmüller Steinhaus zur Union GT Weibern, gleichzeitig begrüßt SK Blau Weiss Stadl-Paura den FC Union Steinerkirchen auf heimischer Anlage.

2. Klasse Mitte-West: Union Kremsmüller Steinhaus – SK Blau Weiss Stadl-Paura, 3:0 (1:0)

66 Ebubekir Siddik Oezyilmaz 3:0

60 Mirza Mahmuljin 2:0

10 Ivan Pejak 1:0