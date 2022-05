Erneuter Triumph des Vöcklabrucker SC - 1:0 bei ATSV Timelkam

Details Sonntag, 01. Mai 2022 17:46

Der Vöcklabrucker SC erreichte einen 1:0-Erfolg bei ATSV Timelkam. Die Überraschung blieb aus, sodass der ATSV Timelkam eine Niederlage kassierte. Der einzige Treffer in dieser Begegnung gelang Petar Cotic vor 80 Zuschauern.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Petar Cotic brach für den Vöcklabrucker Sportclub den Bann und markierte in der 76. Minute die Führung. Schließlich strich der Vöcklabrucker SC die Optimalausbeute von drei Punkten gegen den ATSV Timelkam ein. Der Gastgeber bleibt durch diese Niederlage weiterhin Tabellenletzter.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei ATSV Timelkam klar erkennbar, sodass bereits 58 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Mit nur acht Zählern auf der Habenseite zieren die Gastgeber das Tabellenende der 2. Klasse Mitte-West. Die Offensive des ATSV Timelkam zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 16 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Timelkam alles andere als positiv. Für den ATSV Timelkam sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Auf siebtem Rang hielt sich Vöcklabruck in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die zweite Position inne. Der Gast macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position drei. Der Vöcklabrucker Sportclub sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Mit vier Siegen in Folge ist der Vöcklabrucker SC so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nächster Prüfstein für ATSV Timelkam ist der SV Schlüßlberg auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). SC Vöcklabruck misst sich zur selben Zeit mit WSC Hertha Wels 1b.

2. Klasse Mitte-West: ATSV Timelkam – Vöcklabrucker Sportclub, 0:1 (0:0)

76 Petar Cotic 0:1