Steinerkirchen kämpft sich zum Punkt - 2:2 gegen Stadl-Paura

Am Samstag kam der FC Union Steinerkirchen vor 250 Zuschauern beim SK Blau Weiss Stadl-Paura nicht über ein 2:2 hinaus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des FC Steinerkirchen gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Steinerkirchen der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Der FC Union Steinerkirchen geriet in der 13. Minute ins Hintertreffen. Kurz vor dem Pausenpfiff kassierte Sascha Slezina für ein Foul die Gelb-Rote Karte von Referee Horst Hüttler. Mit einem Tor Vorsprung für das Team aus Stadl-Paura ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Armin Mujagic versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber (49.). In der 56. Minute brachte Viktor Wieshofer den Ball im Netz des SK Blau Weiss Stadl-Paura unter. Sandor Maroti war zur Stelle und markierte das 2:2 des FC Union Steinerkirchen (71.). Gedanklich hatte die Mannschaft von Stadl-Paura den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem Gast am Ende noch den Teilerfolg.

Nun steht SK Blau Weiss Stadl-Paura nach dem 2:2 aktuell auf dem vierten Platz mit dieser Bilanz: neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 34:31. Die Punkteanzahl beträgt 31.

FC Union Steinerkirchen befindet sich mit einem 49:15-Toverhältnis weiterhin auf dem zweiten Platz einer Bilanz von elf Siegen, fünf Remis und einer Niederlage. Zurzeit hält man bei 38 Punkten.

Am nächsten Sonntag reist SK Blau Weiss Stadl-Paura zur Union Gaspoltshofen, zeitgleich empfängt FC Union Steinerkirchen die Union GT Weibern.

2. Klasse Mitte-West: SK Blau Weiss Stadl-Paura – FC Union Steinerkirchen, 2:2 (1:0)

71 Sandor Maroti 2:2

56 Viktor Wieshofer 2:1

49 Armin Mujagic 2:0

13 Juergen Stadler 1:0