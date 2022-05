Vierter Heimsieg von Schlüßlberg

Details Sonntag, 08. Mai 2022 20:49

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SV Schlüßlberg. Die Heimmannschaft setzte sich mit einem 3:1 gegen den ATSV Timelkam durch. Auf dem Papier ging Schlüßlberg als Favorit ins Spiel gegen Timelkam – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte der SV Schlüßlberg für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 6:1.

Marko Kopuz brachte sein Team aus Schlüßlberg in der zwölften Minute in Front. Qendrim Kabashi nutzte die Chance für den ATSV Timelkam und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Paul Sturm stellte die Weichen für den SV Schlüßlberg auf Sieg, als er in Minute 57 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 91. Minute sah Qendrim Kabashi noch die Rote Karte. In der Nachspielzeit besserte Kopuz seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Schlüßlberg erzielte. Letzten Endes holte der SV Schlüßlberg gegen Timelkam drei Zähler.

Aktuell steht SV Schlüßlberg auf dem sechsten Platz mit dieser Bilanz: neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen, 37:36-Torverhältnis und 31 Punkte.

Der ATSV Timelkam stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Mitte-West und hat bereits 61 Gegentreffer kassiert. Die Gäste rangieren mit 8 Zählern auf dem 13. Platz des Tableaus. Im Angriff von ATSV Timelkam herrscht Flaute. Erst 17-mal brachte der ATSV Timelkam den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich das Team aus Timelkam schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der ATSV Timelkam noch Luft nach oben.

Am Sonntag muss SV Schlüßlberg bei der Union Kremsmüller Steinhaus ran, zeitgleich wird ATSV Timelkam von WSC Hertha Wels 1b in Empfang genommen.

2. Klasse Mitte-West: SV Schlüßlberg – ATSV Timelkam, 3:1 (1:1)

