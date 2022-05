Vöcklabrucker SC erfolgsverwöhnt - 4:0 gegen Hertha Wels 1b

Details Sonntag, 08. Mai 2022 20:52

WSC Hertha Wels 1b konnte dem Vöcklabrucker SC nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Vöcklabruck ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen WSC Hertha Wels 1b einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte der Vöcklabrucker Sportclub bei WSC Hertha 1b einen 3:1-Sieg eingefahren.

Petar Cotic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Vöcklabrucker SC (14./25.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Mit dem 3:0 durch Daniel Konrad schien die Partie bereits in der 49. Minute mit Vöcklabruck einen sicheren Sieger zu haben. In der 72. Minute legte Dominik Delic zum 4:0 zugunsten des Gastgebers nach. Letztlich feierte der Vöcklabrucker Sportclub gegen WSC Hertha Wels 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Das Konto des Vöcklabrucker SC zählt mittlerweile 36 Punkte. Damit steht Vöcklabruck weiterhin auf einem starken dritten Platz. Mit dem Sieg baute der Vöcklabrucker SC die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Vöcklabrucker Sportclub elf Siege, drei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Vöcklabruck scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Mit 23 ergatterten Punkten steht WSC Hertha Wels 1b auf Tabellenplatz acht. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und elf Niederlagen. WSC Hertha Wels 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist der Vöcklabrucker Sportclub zur Union Hofkirchen an der Trattnach, zeitgleich empfängt WSC Hertha Wels 1b den ATSV Timelkam.

2. Klasse Mitte-West: Vöcklabrucker Sportclub – WSC Hertha Wels 1b, 4:0 (2:0)

72 Dominik Delic 4:0

49 Daniel Konrad 3:0

25 Petar Cotic 2:0

14 Petar Cotic 1:0