Siegesserie von Schlüßlberg hält

Details Sonntag, 15. Mai 2022 19:19

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem SV Schlüßlberg und der Union Kremsmüller Steinhaus an diesem 22. Spieltag. Schlüßlberg wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel war vorübergegangen, ohne dass eines der beiden Teams den Ball im gegnerischen Tor untergebracht hatte.

Timo Wimmer glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SV Schlüßlberg (32./43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Matthias Pfob ließ sich in der 76. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für die Union Kremsmüller Steinhaus. Die 1:2-Heimniederlage des Heimteams war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Das Team aus Steinhaus muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht die Union Kremsmüller Steinhaus mit 22 Punkten auf Platz zehn. In der Verteidigung der Union Steinhaus stimmt es ganz und gar nicht: 53 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich Steinhaus schon 12-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die 14 Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

SV Schlüßlberg sprang mit diesem Erfolg auf den fünften Platz. Der Gast verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Resultate des SV Schlüßlberg konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Während die Union Kremsmüller Steinhaus am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) beim FC Union Steinerkirchen gastiert, duelliert sich SV Schlüßlberg zeitgleich mit WSC Hertha Wels 1b.

2. Klasse Mitte-West: Union Kremsmüller Steinhaus – SV Schlüßlberg, 1:2 (0:2)

76 Matthias Pfob 1:2

43 Timo Wimmer 0:2

32 Timo Wimmer 0:1