Maroti trifft: Steinerkirchen deklassiert Steinhaus mit 5:0

Details Sonntag, 22. Mai 2022 20:33

Die Union Kremsmüller Steinhaus kam gegen den FC Union Steinerkirchen mit 0:5 unter die Räder. An der Favoritenstellung ließ Steinerkirchen keine Zweifel aufkommen und trug gegen Steinhaus einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte der FC Union Steinerkirchen mit 3:0 die Oberhand behalten.

Sandor Maroti brachte die Union Kremsmüller Steinhaus per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der elften und 41. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den FC Union Steinerkirchen ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte Thomas Gasperlmair, als er das 3:0 für die Gastgeber besorgte (47.). Maroti schraubte das Ergebnis in der 53. Minute mit dem 4:0 für Steinerkirchen in die Höhe. Daniel Mittermair gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den FC Union Steinerkirchen (81.). Insgesamt reklamierte der FC Steinerkirchen gegen die Union Steinhaus einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Steinhaus bleibt Zehnter

Das Konto von Steinerkirchen zählt mittlerweile 44 Punkte. Damit steht der FC Union Steinerkirchen kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Der Defensivverbund des FC Steinerkirchen steht nahezu felsenfest. Erst 18-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Nur zweimal gab sich Steinerkirchen bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief der FC Union Steinerkirchen konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Trotz der Schlappe behält das Team aus Steinhaus den zehnten Tabellenplatz bei. Die Gäste kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch sieben Siege und ein Unentschieden in der Bilanz. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die Union Kremsmüller Steinhaus die dritte Pleite am Stück.

Kommende Woche tritt der FC Union Steinerkirchen beim SV Schlüßlberg an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt die Union Kremsmüller Steinhaus Heimrecht gegen die Union Gaspoltshofen.

2. Klasse Mitte-West: FC Union Steinerkirchen – Union Kremsmüller Steinhaus, 5:0 (2:0)

81 Daniel Mittermair 5:0

53 Sandor Maroti 4:0

47 Thomas Gasperlmair 3:0

41 Sandor Maroti 2:0

11 Sandor Maroti 1:0