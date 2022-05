Stadl-Paura seit sechs Spielen ohne Sieg - nach 1:2 bei Bad Schallerbach 1b

Details Sonntag, 22. Mai 2022 20:36

Der SV Bad Schallerbach 1b gewann das Samstagsspiel gegen den SK Blau Weiss Stadl-Paura mit 2:1. Bad Schallerbach 1b hat mit dem Sieg über BW Stadl-Paura einen Coup gelandet. Das Hinspiel hatte damit geendet, dass BW Stadl-Paura den Heimvorteil in einen 2:0-Sieg umgemünzt hatte.

Das Team von Bad Schallerbach 1b ging durch Florian Grechhamer in der 28. Minute in Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Noah Walchshofer zum Ausgleich für den SK Blau Weiss Stadl-Paura. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Dass der SV Bad Schallerbach 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Jetmir Jashari, der in der 73. Minute zur Stelle war. Als der Referee die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatten die Gastgeber die drei Zähler unter Dach und Fach.

Stadl-Paura bleibt Sechster

Bad Schallerbach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht Bad Schallerbach 1b mit 13 Punkten auf Platz zwölf. Der SV Bad Schallerbach 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und 15 Pleiten.

BW Stadl-Paura befindet sich mit 32 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf dem sechsten Rang. Zehn Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. BW Stadl-Paura wartet schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert SV Bad Schallerbach 1b bei der Union GT Weibern, der SK Blau Weiss Stadl-Paura empfängt zeitgleich den Vöcklabrucker Sportclub.

2. Klasse Mitte-West: SV Bad Schallerbach 1b – SK Blau Weiss Stadl-Paura, 2:1 (1:1)

73 Jetmir Jashari 2:1

43 Noah Walchshofer 1:1

28 Florian Grechhamer 1:0