Seit 31. Oktober 2020 ungeschlagene Union Gaspoltshofen krönt sich mit 10. Sieg in Serie zum Meister

Details Montag, 23. Mai 2022 10:01

Seit Herbst 2019 führte die Union Gaspoltshofen über weite Strecken stets die Tabelle der 2. Klasse Mitte-West an, aufgrund der coronabedingten Abbrüche der beiden letzten Saisonen mussten die Hausruckviertler bis zur Eroberung des Meistertitels jedoch insgesamt 44 Spiele bestreiten. Nicht weniger als 40 davon konnte die Union gewinnen, teilte mit dem Gegner zwei Mal die Punkte und kassierte in den letzten knapp drei Jahren lediglich zwei Niederlagen. Seit Sonntagnachmittag ist die Rückkehr in die 1. Klasse amtlich. Die Mannen von Trainer Daniel Schoberleitner, der nach dem Wechsel von Ervin Begic nach Marchtrenk im letzten Sommer das Zepter übernommen hat, behielten im Heimspiel gegen den ASV Raika Niederthalheim mit 2:1 die Oberhand und krönten sich mit dem zehnten Sieg in Serie zum Meister.

Torjäger bringt Ligaprimus in Front

Ebenso wie beim knappen 3:2-Erfolg der Schoberleitner-Elf im Hinspiel bekamen rund 400 Besucher auch am Union-Sportplatz eine enge Partie zu sehen. Nach zwei Siegen am Stück rückten die Gäste mit breiter Brust an und wollten dem Ligaprimus in die Meistersuppe spucken. Doch nach 35 Minuten wurden die ersten Sektkorken gelockert, als Christian Bamminger mit seinem bereits 27. Saisontreffer die Weichen endgültig Richtung 1. Klasse stellte.

Mader trifft zur Vorentscheidung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Balatinac hatte die Union das Geschehen weitgehend unter Kontrolle, wenngleich die Gästeelf von Coach Herbert Linimair intensiv dagegenhielt und ein ebenbürtiger Gegner war. Am Beginn der Schlussviertelstunde tauchte Andreas Mader nach einem feinen Lochpass alleine vor dem ASV-Gehäuse auf, ließ sich diese Chance nicht entgehen und sorgte für die Vorentscheidung. Die Niederthalheimer steckten aber nicht auf und machten das Match in Minute 85 wieder spannend, als Andreas Oberndorfer mit einem Flachschuss ins lange Eck der Anschlusstreffer gelang. Kapitän Josef Jedinger und Co. ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen und behaupteten die knappe Führung. Nach einer dreiminütigen Nachspielzeit beendete der Unparteiische das Match, danach brachen am Sportplatz alle Dämme.

"Wollen uns in der 1. Klasse etablieren"

"Wir haben beinahe drei Jahre lang darauf hingearbeitet, dementsprechend groß ist die Freude über den nun fixierten Meistertitel. Auch in den letzten beiden Jahren haben wir stets die Tabelle angeführt und uns auch von den Abbrüchen der Saisonen nicht entmutigen lassen. Wir haben nie den Fokus verloren und sind am Sonntag endlich belohnt worden", freut sich Funktionär Christian Frauscher. "Das Geheimnis des Erfolges ist, dass sich die Mannschaft in den letzten Jahren kaum verändert hat und demzufolge der Zusammenhalt bzw. die Gemeinschaft ausgeprägt und intensiv ist. Nach einer nahezu makellosen Saison haben wir gewusst, dass uns keiner wird abfangen können, jetzt sind wir aber froh, dass der Meistertitel endlich amtlich ist", so Frauscher, der sich bereits auf die offizielle Feier, nach dem letzten Spiel in Schlüßlberg, freut. "Wir waren nie lange in der 1. Klasse, darum ist nach dem Aufstieg das erklärte Ziel, uns einen Stock höher langfristig zu halten bzw. uns in der 1. Klasse zu etablieren. Möglicherweise wird es im Sommer den einen oder anderen Abgang und auch einen oder zwei Zugänge geben, unsere Mannschaft wird sich aber auch in der 1. Klasse nur unwesentlich verändert präsentieren".