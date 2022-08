Weibern feiert Auswärtssieg in Sipbachzell

Details Samstag, 13. August 2022 17:30

In der ersten Runde der 2. Klasse Mitte West traf an einem sonnigen Freitagabend die Union VAZ Mayr Sipbachzell zu Hause auf die Union GT Weibern. Während die Gäste aus Weibern bereits Stammgast in der 2. Klasse Mitte West sind, kommen die Kicker aus Sipbachzell von der 2. Klasse Ost neu in die Liga. Beide Mannschaften wollten aber auf jeden Fall mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten.

Doppelschlag kurz vor der Pause

Weibern kam gut rein und präsentierte sich von Beginn an aggressiv gegen den Ball. Ein Freistoß von Roitinger Michael aus knapp 25 Metern landete in der 10. Minute nur an der Latte. Doch in der 17. Minute durften die Heimischen über die Führung jubeln. Nach einem Freistoß von Sipbachzell rückte Weiberns Verteidigung nach vorne, doch die Abseitsfalle funktionierte nicht und so kam Peter Austerhuber allein vor dem Tor zum Ball und verwertete souverän. Danach wirkten die Gäste etwas verunsichert und den Zuseherinnen und Zusehern sahen ein Spiel mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. In der 42. Minute brachte Roitinger Michael den Ball per Eckball gut in die Mitte und Julian Littich machte das 1:1. Keine 120 Sekunden später zappelte der Ball erneut im Netz der Sipbachzeller. Abermals gab es Eckball für Weibern und diesen brachte Bell Maximilian von der linken Seite in die Mitte. Dort stand David Bruckmüller richtig und köpfte zur Pausenführung ein.

Ausgeglichene Partie in der 2. Halbzeit

Auch in der 2. Halbzeit sahen die Zuseherinnen und Zuseher eine ausgeglichene Partie, wobei die Heimischen besser und aggressiver aus der Kabine kamen. Beim munteren Hin und Her kamen aber beide Mannschaften lediglich zu Halbchancen. In der 77. Minute fixierten dann die Weiberner in Person von Michael Roitinger den Auswärtssieg. Tamas Ignath schickte mit einem hohen Ball über die Abwehr Roitinger auf die Reise und dieser vollendete mit einem Lupfer über den Tormann den Angriff zum 1:3.

Somit gewinnen die Gäste aus Weibern das erste Spiel der neuen Saison und können sich so auch über die ersten 3 Punkte freuen. Die Heimischen haben aber bereits nächsten Sonntag in Schlüßlberg die Chance auf den ersten „3er“.

Stimme zum Spiel (Johannes Oberndorfer Sektionsleiter Union Weibern):

„Wir haben sehr viele Leistungsträger verloren und wussten nicht wie es laufen wird und sind erleichtert, dass wir gewonnen haben. Wir haben eine junge Mannschaft in der Kampfmannschaft und auch in der Reserve, die auch gewonnen hat. Wir haben uns den Sieg hart erarbeitet, vollen Einsatz geleistet und sind jetzt sehr glücklich.“

Die Besten:

Bruckmüller David bzw. Pauschalllob