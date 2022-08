Aurolzmünster fertigt Mettmach ab

Details Sonntag, 14. August 2022 11:16

In der 1. Runde der 2. Klasse West gab es am Samstagabend das Aufeinandertreffen der Union Mettmach und des TSV Aurolzmünster. Während die Heimischen bereits Stammgast in der 2. Klasse West sind, kam Aurolzmünster von der 2. Klasse Westnord neu in die Liga. Letztendlich sollte sich die Gäste auch gleich einmal sehr gut präsentieren.

Aurolzmünster mit sechs Toren in der 1. Halbzeit

Bereits nach 3 Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz. Nach einem guten Spielzug über Thomas Fellner und Bruder Maximilian Fellner, musste letzterer den Ball nur noch über die Linie drücken und es stand 0:1. Da Mettmach sehr hoch stand, hatten die schnellen Gäste leichtes Spiel und erhöhten in der 17. Minute auf 0:2. Penninger Christoph mit einem scharfen Freistoß aus knapp 20 Metern, welcher Mettmachs Torhüter Brückl noch abwehren konnte, doch Lukas Högler köpfte den Abpraller ins Tor. In der 22. Minute wurde Thomas Fellner mit einem tiefen Ball auf die Reise geschickt und dieser machte aus spitzem Winkel mit seinen Schuss ins kurze Eck das 0:3 für die Gäste. In der 33. Minute sahen die Zuseherinnen und Zuseher das vierte Tor von Aurolzmünster. Michael Stelzer machte das Tor nach einem Eckball an die kurze Stange. Keine 3 Minuten später war es wieder Michael Stelzer der auf 0:5 stellte. Nach einem Spielzug über die rechte Seite brachte Penninger Christoph den Ball in den 16ner, wo Stelzer richtig stand. Den Schlusspunkt dieser sehr einseitigen ersten Halbzeit setzte in der 45. Minute Lukas Högler, welcher nach einem Eckball erfolgreich war.

Aurolzmünster weiter dominant

Auch in der 2. Halbzeit waren die Gäste klar überlegen und hätten die Führung weiter ausbauen können. Mettmach kam zwar zweimal vors Tor, doch über einen Treffer konnte man sich nicht freuen. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte in der 75. Minute Thomas Fellner, welcher nach einem Gestocher im Strafraum den Ball im Tor unterbrachte. So endete diese Partie mit einem mehr als verdienten 0:7 Auswärtssieg für den TSV Aurolzmünster.

Stimme zum Spiel (Sebastian Zinnöcker Trainer Aurolzmünster):

„Ich glaube der Sieg war sehr wichtig, weil wir nicht wissen, wo wir stehen. Wir waren über 90 Minuten klar besser, und jetzt werden die nächsten Wochen zeigen, ob wir die Leistung bestätigen können.“

Die Besten:

Pauschalllob