Niederthalheim gewinnt in Stadl-Paura

Details Sonntag, 21. August 2022 20:28

In der 2. Runde der 2. Klasse Mitte West traf am Sonntagnachmittag der SK Blau-Weiß Stadl-Paura zu Hause auf den ASV Niederthalheim. Beide Teams starteten mit einem vollen Erfolg in die Saison und so durften die rund 120 Zuseherinnen und Zuseher am Sportplatz Stadl-Paura eine spannende Partie erwarten.

Blitzstart der Gäste

Bereits nach 3 Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz der Heimischen. Nach einem Eckball von der rechten Seite konnte Heimtormann Wolschütz den Ball nicht sichern und Luca Gabriel Pointner konnte den Ball zur Führung für Niederthalheim über die Linie drücken. Doch Stadl-Paura zeigte sich vom Rückstand unbeeindruckt und dominierte fortan die Partie. Da Niederthalheim in der Defensive vor allem mit den hohen Diagonalbällen der Heimischen zu kämpfen hatte, kamen die Heimischen zu einigen guten Möglichkeiten. Darüber hinaus landete der Ball in der 15. Minute nach einem Freistoß von Stadl-Paura nur an der Stange. In der 44. Minute war es dann so weit und die Heimischen durften jubeln. Nach einem schönen Wechselpass auf die rechte Seite kam der Ball in die Mitte und nach einem Gestocher in der Mitte konnte Michael Zavaczki den Ball über die Linie zum Ausgleich drücken.

Tore nach Standardsituationen ebnen den Weg zum Sieg

Nachdem Stadl-Pauras Tormann Wolschütz einen Freistoß in der 53. Minute nur kurz parieren konnte, machte Luca Gabriel Pointner per Abstauber seinen 2. Treffer und brachte Niederthalheim wieder in Front. In der 64. Minute traf Viktor Benedek den Ball perfekt und sein Freistoß aus zirka 19 Metern landete genau im rechten Kreuzeck. Da Armin Mujagic in der 73. Minute nach einem Eckball auf 2:3 verkürzen konnte, wurde es nochmal spannend. Die Heimischen versuchten in der Schlussphase vor allem mit hohen Bällen gefährlich zu werden, da aber ein Heimstürmer in der 88. Minute im Eins gegen Eins an Niederthalheims Tormann Müller scheiterte, gewinnen die Gäste eine spannende Partie in Stadl-Paura mit 2:3.

Stimme zum Spiel (Michael Zaiser Trainer ASV Niederthalheim):

„Wir haben jetzt zweimal mit 3:2 gewonnen und 6 Punkte am Konto. Wir sind gerade offensiv sehr effizient und brauchen nicht viele Chancen, jedoch ist es mit der Urlaubsphase trotzdem schwierig. Ich bin aber auf jeden Fall mit dem Start in die neue Saison sehr zufrieden.“

Die Besten:

Amer Udovcic (IV)