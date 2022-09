Sipbachzell gewinnt verdient gegen Kematen

Details Sonntag, 04. September 2022 12:38

In der 4. Runde der 2. Klasse Mitte West traf am Samstag die Union VAZ Mayr Sipbachzell zu Hause auf den SV Erler Naturholzbau Kematen am Innbach. Beide Mannschaften sind in dieser Saison noch sieglos. Während die Heimischen den Platz dreimal als Verlierer verlassen mussten, spielten die Gäste dreimal Unentschieden. So wollten beide Teams an diesem Tag den ersten Saisonsieg feiern.

Sipbachzell dominiert 1. Halbzeit

Bereits nach 3 Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz. Nach einer schönen Kombination kam der Ball in die Mitte auf Tim Pieringer, welcher nur noch zur Führung für die Heimischen einköpfen musste. In der 13. Minute wurde Kematens Schlussmann Lindner mit Rot vom Platz geschickt, da er den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand aufnahm. In Überzahl dominierten die Heimischen das Spiel und kamen auch immer wieder zu guten Möglichkeiten und in der 23. Minute auch zum 2:0. Helmut Austerhuber setzte sich auf der rechten Seite durch und schoss den Ball in die kurze Ecke. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch für die beiden Teams und Schiedsrichter Dorfmayr in die Pause.

Einseitiges Spiel in der 2. Halbzeit

In der 49. Minute konnte Sipbachzell die Führung ausbauen. Peter Austerhuber wurde mit einem Lochpass von Jakob Hofer auf die Reise geschickt und Austerhuber verwertete souverän zum 3:0. Tim Pieringer machte in der 69. Minute seien zweiten Treffer, nachdem er Kematens Ersatztormann Steiner ausspielte und den Ball ins leere Tor einschob. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzten dann die Gäste. Antonijo Subara kam in der 87. Minute zum Ball und sein Schuss landete genau in der langen Ecke. So endete diese Partie mit einem hochverdienten 4:1 Heimsieg für Sipbachzell.

Stimme zum Spiel (Michael Hofer Trainer Union Sipbachzell):

„Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung heute und man merkte den Siegeswillen und die Mentalität. Es war wirklich ein toller Auftritt meiner Mannschaft und wir wissen, wo wir weiterarbeiten müssen.“

Die Besten:

Tim Pieringer, Bernhard Mayr