Niederthalheim gewinnt gegen Kematen mit 2:1

In der 7. Runde der 2. Klasse Mitte West traf der ASV Niederthalheim zu Hause auf den SV Kematen am Innbach. Die Heimischen konnten nach einem sehr starken Saisonstart in den letzten 3 Runden lediglich einen Punkt erobern, wodurch man unbedingt wieder voll anschreiben wollte, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Die Gäste konnten in dieser Saison überhaupt noch nicht gewinnen - den zwei Niederlagen stehen vier Unentschieden gegenüber.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

ematen startete gut ins Spiel und zeigte sich sehr bemüht. In der 25. Minute erzielten aber die Heimischen das erste Tor in diesem Spiel. Nach einem Abspielfehler in der Hintermannschaft von Kematen konnte Viktor Benedek den Ball abfangen und platzierte seinen Schuss aus rund 16 Metern in der rechten Ecke. Danach sahen die Zuseher ein chancenarmes Spiel mit vielen Szenen im Mittelfeld. In der 43. Minute wurden die Heimischen für ihre couragierte Leistung mit dem Ausgleich belohnt. Nach einer schönen Kombination und einer Flanke von der rechten Seite konnte Niederthalheims Schlussmann Ganglmaier den Ball nur kurz parieren und Antonijo Subara konnte das Spielgerät über die Linie drücken.

Benedek nutz Fehler eiskalt

Auch in der 2. Halbzeit waren beide Teams sehr bemüht, aber durch viele Fehlpässe und Abstimmungsfehler waren gute Chancen Mangelware. Solch ein Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft von Kematen war dann aber wieder der Schlüssel zum Erfolg für Niederthalheim. Benedek kam in der 70. Minute wieder zum Ball und nutzte den Fehler der Gäste eiskalt aus und machte das 2:1. Danach versuchten die Gäste noch alles, um noch zum Ausgleich zu kommen. Man kombinierte zwar gut, jedoch war man im letzten Drittel zu ungenau. Da die Heimischen einige Kontersituationen nicht gut fertigspielten, endete dieses Spiel mit einem knappen 2:1-Sieg für Niederthalheim.

Stimme zum Spiel (Markus Mairinger, Trainer Kematen am Innbach):

„Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, aber wenn du im Tabellenkeller bist, ist es einfach schwer herauszukommen. Wir haben super Kicker, aber sobald wir ein Tor bekommen, haben wir eine Blockade im Kopf. Wir brauchen einfach einen Sieg, damit das ganze leichter von der Hand geht.“