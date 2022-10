Bruckmühl holt sich in Hofkirchen 3 Punkte

Details Montag, 24. Oktober 2022 09:09

In der 11. Runde der 2. Klasse Mitte West traf am Sonntagnachmittag die Union Hofkirchen an der Trattnach zu Hause auf die Union Bruckmühl. Beide Teams lagen vor dieser Runde mit 13 Punkten im Tabellenmittelfeld, wodurch sich die 100 Zuseher in der Fledermaus Arena eine spannende Partie erwarten durften. Die Hofkirchner zeigten sich zuletzt gut in Form, da man in den letzten 4 Spielen 3 Siege und ein Unentschieden feiern konnte.

Hofkirchen trifft in beide Tore

Die Heimischen starteten perfekt in die Partie, denn bereits nach 2 Minuten zappelte der Ball im Netz. Emir Muminovic konnte sich gegen zwei Verteidiger durchsetzen und verwertete allein vor dem Tor souverän. Doch die Gäste ließen sich nicht beirren und kamen in der 13. Minute durch Martin Bachmayr zum 1:1. Nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite brachte David Obermair den Ball von der Grundlinie zurück und Bachmayer konnte aus rund 11 Meter unbedrängt einschieben. Danach hatte Bruckmühl leichte spielerische Vorteile, wobei die Hofkirchner durch Muminovic immer wieder gefährlich wurden. In der 28. Minute kombinierten sich die Gäste über die rechte Seite nach vorne und den scharfen Stanglpass konnte Kevin Sternbauer nur mehr zum 1:2 ins eigene Tor klären.

Elfmeter auf beiden Seiten

Die Hofkirchner starteten engagiert in die 2. Halbzeit, wobei große Torchancen Mangelware blieben. In der 55. Minute musste dann Schiedsrichter Hamminger nach einem Foulspiel auf den Elfmeterpunkt zeigen. Diese Chance ließ sich Emir Muminovic nicht entgehen und verwertete halbhoch in die linke Ecke zum Ausgleich. In der 68. Minute gab es abermals Elfmeter. Dieses Mal aber auf der anderen Seite und Rene Haslinger konnte den Goalie zum 2:3 verladen. Danach wurde das Spiel härter und hektischer, wobei die Gäste den Vorsprung klug über die Zeit brachten und sich so die nächsten 3 Punkte sichern konnten.

Stimme zum Spiel (Lukas Tassold, Trainer Bruckmühl):

„Bei uns gehen zurzeit sehr viele Spieler ab, dadurch bin ich grundsätzlich schon sehr zufrieden. Heuer bekommen wir aber einfach zu viele Gegentore, aber heuer zeichnet uns einfach unsere Kraft aus und dass wir wieder zurückkommen können. Es war heute auch wieder verdient.“

Der Beste:

Martin Bachmayr (ST)