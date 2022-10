Kematen verliert zu Hause 1:2

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 19:29

In der 12. Runde der 2. Klasse Mitte West traf am Sonntagnachmittag der SV Kematen am Innbach zu Hause auf den SV sedda Bad Schallerbach 1b. Während die Gäste nach einem schwachen Saisonstart bereits seit 6 Spielen unbesiegt sind und bisher 17 Punkte sammeln konnten, konnten die Heimischen in diesem Herbst noch gar kein Spiel gewinnen und bisher 5 Unentschieden erobern. Kematen wollte somit in diesem Spiel endlich den ersten Sieg einfahren.

Gäste dominieren Halbzeit 1

Die Gäste starteten blitzartig und kamen schnell zu ersten guten Möglichkeiten und in der 8. Minute auch zum 0:1. Venhar Jashari mit einem schönen Zuspiel zu Paul Enis Kurt, welcher dann die Führung erzielen konnte. Anschließend hatten die Bad Schallerbacher mehr vom Spiel und kamen immer wieder vor das gegnerische Tor. In der 32. Minute sahen die Zuseher einen schönen Diagonalball von Maurice Mayrpeter auf Venhar Jashari, der am 16ner den Ball annahm und trocken zum 0:2 einschieben konnte. Jashari musste in Folge verletzungsbedingt ausgewechselt werden, wodurch das Spiel der Gäste nicht mehr so zwingend ausfiel. Die Heimischen versuchten es an diesem Tag vor allem mit hohen Bällen, doch richtig gefährlich wurde es selten.

Bad Schallerbach bringt den Sieg über die Zeit

Bad Schallerbach konnte nicht an die starke 1. Halbzeit anschließen und beide Teams wurden im 2. Durchgang meist durch Standardsituationen gefährlich. In der 64. Minute wurde dann Ivica Kajic Piplica für wiederholtes Foulspiel mit der Gelb/Roten Karte bestraft und er musste vorzeitig runter. In der 81. Minute konnten dann die Heimischen jubeln. Nach einem Angriff über die linke Seite kam der Ball in die Mitte und Bernhard Steinmassl musste nur mehr den Fuß zum 1:2 hinhalten. Danach drückte Kematen auf den Ausgleich, wobei auch Marcel Wolfgang auf der Seite von Bad Schallerbach nach einem Konter das leere Tor verfehlte. Da dann auch noch ein Verteidiger der Gäste zweimal auf der Linie retten konnte, endete diese Partie mit einem knappen 1:2 für Bad Schallerbach 1b.

Stimme zum Spiel (Harald Ruckendorfer, Trainer Bad Schallerbach 1b):

„Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, das sind alles junge Burschen. Wir sind seit 7 Spielen ungeschlagen und gewinnen auch knappe Partien. Es funktioniert einfach gerade sehr gut. Ich bin stolz auf die Mannschaft.

Die Besten:

Ensar Ajredini (ZM) und Maurice Mayrpeter (IV); Pauschalllob Bad Schallerbach