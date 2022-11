Weibern und Schlüßlberg trennen sich 2:2

Details Sonntag, 06. November 2022 11:45

In der 13. Runde der 2. Klasse Mitte West traf am Samstagnachmittag die Union Weibern zu Hause auf den SV Schlüßlberg. Während die Gäste vor dem letzten Spieltag im Herbst auf dem 3. Platz lagen, waren die Heimischen mit lediglich 2 Punkten Rückstand auf Platz 5 in der Tabelle zu finden. Mit einem Sieg im letzten Spiel wollten damit auch beide Teams mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen.

Schlüßlberg kontrolliert 1. Halbzeit

In der 1. Halbzeit waren die Gäste die bessere Mannschaft, jedoch konnten die Angriffe nicht fertig gespielt werden. In der 13. Minute konnten dann die Heimischen in Führung gehen. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld spielten die Weiberner den Konter perfekt fertig und Michael Roitinger erzielte das 1:0. Nach rund 30 Minuten flachte das Spiel ab und Chancen waren Mangelware, wobei die Gäste dann in der 45. Minute durch Florian Winkler noch zum Ausgleich kamen. Die Gäste spielten einen langen Ball über die gegnerische Verteidigung nach vorne und plötzlich stand Winkler allein vor dem Tor. Dieser hatte dann keine Probleme und stellte auf 1:1.

Weibern vergibt den Lucky Punch

Nach der Pause war Weibern am Drücker und bekam in der 54. Minute nach einem Foulspiel im Strafraum einen Elfmeter zugesprochen. Viktor Veres verwertete souverän in die rechte untere Ecke und stellte auf 2:1. Schlüßberg wurde für die Bemühungen in der 66. Minute belohnt und kam wieder durch Winkler zum Ausgleich. Nach einem Eckball für Weibern konnten die Gäste einen Konter über mehrere Stationen fertigspielen und Florian Winkler machte das 2:2. Mit dem Schlusspfiff hätten die Heimischen noch für den Lucky Punch sorgen können, da man aber aus rund 5 Meter nach einem Stanglpass den Ball am Tor vorbeischoss, endete diese Partie mit einem 2:2-Unentschieden.

Stimme zum Spiel (Manuel Muckenhumer, Sportlicher Leiter Schlüßlberg):

„Aufgrund der Chance zum Schluss ist es ein gerechtes Unentschieden, weil wir die bessere Mannschaft waren und bessere Chancen hatten. Dann ist es aber auch glücklich, weil wir das Unentschieden in der letzten Minute gerettet haben.“

Der Beste:

David Wimmer (RF)