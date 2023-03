SV Bad Schallerbach 1b feiert letztlich ungefährdeten Heimsieg über Union Hofkirchen/Trattnach

Details Montag, 27. März 2023 14:25

Die 15. Runde der 2. Klasse Mitte-West hatte unter anderem das Duell zwischen der SV Bad Schallerbach 1b und der Union Hofkirchen an der Trattnach zu bieten. Während die Bad Schallerbacher im vorderen Mittelfeld der Tabelle stehen, rangieren die Hofkirchner am hinteren Ende der Staffel. Das sollte sich – so viel sei vorweggenommen – letztlich auch im Resultat widerspiegeln, wenngleich die Gäste aus Union Hofkirchen den stärkeren Beginn für sich zu verzeichnen hatten.

Kaltstart für Hausherren

Das Spiel war gerade einmal eine Minute alt, da zitterte in Bad Schallerbach nach einem Lattenschuss der Gäste aus Hofkirchen an der Trattnach schon das Gebälk. Auf nassem Geläuf kamen die jungen Schallerbacher zuletzt etwas ins Schwimmen, mit Fortdauer der Partie fand man jedoch immer besser in selbige hinein, übernahm schließlich auch das Ruder. Begünstigt wurde dies noch einmal durch den frühen Führungstreffer von Paul Kurt, der nach einer weiten Flanke in den Strafraum davon profitierte, dass der Torhüter den Ball ausließ. Der Torschütze berührte in dieser Aktion den Schlussmann, was einem regulären Treffer letztlich jedoch wohl nicht entgegenstand.

Hofkirchen verkürzte, kam aber nicht mehr heran

Viel Sicherheit brachte der blutjungen Elf aus Bad Schallerbach nach gut 20 Minuten der zweite Treffer. Venhar Jashari traf eiskalt in die rechte untere Ecke. Hofkirchen spielte in der Folge einige lange Bälle, erzwang damit eine Feldüberlegenheit und kam auch zum Anschlusstreffer. Nach einem Eckball griff Schallerbachs Keeper daneben, Rene Taubinger schaltete am schnellsten und verkürzte auf 2:1.

In der zweiten Halbzeit verhinderten die Platzverhältnisse ein schnelleres und besseres Spiel, Schallerbach behielt aber über weite Strecken die Oberhand, ließ kaum etwas zu, stellte im Gegenteil nach einer schönen Kombination auf 3:1, womit das Spiel quasi entschieden war. Die Heimelf fand in der Folge noch die eine oder andere Möglichkeit vor, das Resultat noch deutlicher zu gestalten, am Ende blieb es jedoch beim verdienten 3:1.

Harald Ruckendorfer, Trainer SV Bad Schallerbach 1b:

„Hofkirchen hatte gleich nach einer Minute einen Lattenschuss, wir haben da geschlafen, sind etwas geschwommen, in Summe haben wir dann aber auf nassem Platz das Zepter übernommen. In der zweiten Halbzeit war es klitschig, die Plätze sind aktuell noch nicht so sauber, und wir haben doch eine spielerische Mannschaft. Mit dem 3:1 war das Ganze gegessen, Hofkirchen hatte dann keine richtige Chance, wir haben das gut runtergespielt, mit dem vielen Wechseln wurde es dann von beiden Seiten ein kunterbuntes Spiel, wir hatten am Schluss noch richtig gute Chancen auf das 4:1 beziehungsweise 5:1.“

