Erste Niederlage seit 22. Oktober 2022! SV Schlüßlberg verabschiedet sich vom Aufstiegskampf

Am 24. Spieltag der 2. Klasse Mitte-West stand die Begegnung zwischen dem SV Schlüßlberg und dem SK Blau-Weiß Stadl-Paura auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Drittplatzierten und dem Tabellensiebenten war ein Heimsieg zu erwarten, zumal die Offenzeller-Elf in den letzten zwölf Spielen ungeschlagen geblieben war, die Frühjahrs-Tabelle anführt und aufgrund einer bärenstarken Rückrunde plötzlich im Aufstiegskampf präsent war. Der SV war jedoch gewarnt, gerieten die Schlüßlberger doch im Hinspiel mit 1:5 unter die Räder und mussten am 22. Oktober 2022 den Platz zum letzten Mal als Verlierer verlassen. Am Samstagnachmittag schloss sich der Kreis, zogen Kapitän Daniel Ertl und Co. gegen ihren "Angstgegner" mit 2:3 erneut den Kürzeren, mussten die weiße Frühjahrs-Weste ausziehen und sich vom Aufstiegskampf verabschieden. Die Blau-Weißen hingegen fanden nach zwei Pleiten am Stück wieder in die Spur und klopfen nach dem fünften Auswärtssieg am oberen Drittel der Tabelle an.

Gäst mit Blitzstart - Winkler gleicht aus

Kaum hatte Schiedsrichter Togar das Match angepfiffen, fand für die Heimelf von Coach Jürgen Offenzeller das Unheil seinen Lauf. Nach einer Balleroberung spielten die Gäste das Leder schnell nach vorne, Armin Mujagic tauchte alleine vor dem SV-Gehäuse auf, ließ sich diese Chance nicht entgehen und stellte auf 0:1. Doch nur wenige Minuten später gab der Favorit darauf die passende Antwort, als Florian Winkler der Ausgleich gelang. Danach erarbeiteten sich die Hausherren ein Übergewicht und waren drauf und dran, das Spiel zu drehen. Die Schlüßlberger waren in Halbzeit ans am Drücker und kreierten etlichen Chancen, scheiterten jedoch an deren Verwertung. Da Winkler und Timo Wimmer gute Möglichkeiten nicht nutzen konnten, blieb es bis zur Pause beim 1:1.

Stadlinger Joker sticht

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Stadlinger Treffer. In Halbzeit zwei waren nur sieben Minuten gespielt, als der ebenerst eingewechselte Bojan Pekez nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war und die Gäste abermals in Front brachte. In der Folge bekamen die Zuschauer ein zerfahrenes Match zu sehen. Am Beginn der Schlussviertelstunde, Aufregung am Sportplatz, als der neu ins Spiel gekommende Philip Saloschnig im Stadlinger Strafraum zu Fall kam, de Unparteiische bei dieser Aktion jedoch keine Regelwidrigkeit erkannte und das Match weiterlaufen ließ.

Mujagic schnürt Doppelpack und macht Deckel drauf

Zehn Minuten später machten die Mannen von Neo-Trainer Johannes Aigner, der in Stadl-Paura seit der Winterpause das Zepter schwingt, den Deckel drauf - wieder war es Mujagic, der einen Fehler im Schlüßlberger Spielaufbau zu nutzen wusste und mit seinem 19. Saisontreffer auf 1:3 stellte. Kurz danach eilte Gästegoalie Andreas Lager bei einer Flanke aus seinem Kasten und klärte die Situation mit einer Faustabwehr, der Referee erkannte dabei jedoch ein Foul des Schlussmannes und zeigte auf den Punkt - beim strittigen Elfmeter fand Paul Sturm im Stadlinger Keeper, der im Winter von Gmunden zum SK gewechselt war, seinen Meister. In der Nachspielzeit durfte sich das 24-jährige Schlüßlberger Eigengewächs dann aber doch als Torschütze feiern lassen, als Sturm mit einem Kopfball erfolgreich war mit seinem bereits 23. Tor in dieser Saison den 2:3-Endstand besiegelte.

Stefan Iglseder, Co-Trainer SV Schüßlberg:

"Auch wenn es nicht unser Tag war und von Beginn an mit einem unglücklichen Spielverlauf zu kämpfen hatten, hätten wir das Match vor der Pause drehen können, konnten aber etliche Chance nicht nutzen. Natürlich ist es schade, dass wir die kleine Aufstiegschance vergeben haben, nichtsdestotrotz freuen wir uns über die bislang ausgezeichnete Saison. Zudem waren wir zwölf Spiele ohne Niederlage und führen die Frühjahrs-Tabelle an. Wir sind stolz auf die Mannschaft und zuversichtlich, dass unser Team den Schwung in die nächste Saison mitnehmen kann".

