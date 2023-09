3:0! Union Bruckmühl gewinnt Kohlenrevierderby dank starker Schlussphase

Details Samstag, 09. September 2023 13:37

Zum Auftakt der vierten Runde in der 2. Klasse Mitte-West kam es am Freitagabend unter anderem zum Kohlenrevierderby zwischen der Union Bruckmühl und dem ATSV Kohlgrube/Wolfsegg. Die Hausherren konnten aus den bisherigen drei Saisonspiele sieben Punkte mitnehmen und stehen damit auf dem 1. Tabellenplatz. Der ATSV Kohlgrube/Wolfsegg hingegen steht nach den bisherigen drei Spielen bei vier Punkte. In den letzten direkten Duellen konnte Bruckmühl dieses Derby zweimal für sich entschieden, drei Spiele endeten mit einem Unentschieden. Die Heimischen gehen damit auch als leichter Favorit in dieses Spiel. In einem Derby ist aber immer alles möglich. Am Ende konnte sich Bruckmühl aber dennoch durchsetzen und siegte mit 3:0.

Nur wenige spielerische Höhepunkte im ersten Durchgang

Vor einer großartigen Kulisse – rund 700 Zuseher machten sich auf den Weg zum Sportplatz der Union Bruckmühl – kamen die beiden Mannschaften auf das Spielfeld. In der ersten Halbzeit war an diesem Freitagabend aber nur wenig los: Beide Teams neutralisierten sich, der Ball war größtenteils zwischen den beiden Strafräumen unterwegs. Zu Ende der ersten Spielhälfte kamen die Gäste noch zu der ein oder anderen Torchance, diese blieben aber ungenutzt. Mit einem 0:0 ging es nach 45 Minuten schließlich auch in die Kabinen.

Bachmayr-Treffer als Türöffner für Bruckmühl

Im zweiten Durchgang scheiterte Bruckmühl zuerst noch nach einer Hereingabe am Außennetz (55.). Rund zwanzig Minuten vor Schluss fiel dann das erste Tor in diesem Derby: Martin Bachmayr traf aus der Distanz sehenswert zum 1:0. Dieser Treffer war für die Klein-Elf dann der Türöffner. Bruckmühl kam immer besser ins Spiel und wollte die Führung auch ausbauen. So erzielte Georg Schmidinger in der 74. Spielminute nach einer Eckball-Hereingabe per Kopf das 2:0 und damit die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Rene Haslinger mit einem Elfmetertor in Minute 82. Nach 90 Minuten war dann auch Schluss – die Union Bruckmühl gewinnt das Kohlenrevierderby vor rund 700 Besuchern mit 3:0!

Stimme zum Spiel:

Thomas Altmanninger, Sektionsleiter Union Bruckmühl:

„In der ersten Halbzeit war nicht viel los, viel Mittelfeldgeplänkel, wenig Torchancen. Man hat gemerkt, dass es ein Derby war, beide Mannschaften waren vermutlich etwas nervös. Eigentlich hat es bis zur 60. Minute gedauert, bis das Spiel besser geworden ist. Die Mannschaft, die das erste Tor schießen wird, die wird dann auch die Nase vorne haben. So war es dann auch. In der Schlussphase haben wird die Partie dann dominiert. Wir waren ziemlich effizient, die Großchancen haben wir alle verwertet. Der Knackpunkt war sicherlich das erste Tor.“

