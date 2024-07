Oftering startet mit Trainer-Neuling Aslan und junger Mannschaft in die neue Spielzeit

Details Freitag, 26. Juli 2024 16:54

In der Sommerpause des SV Oftering blieb kein Stein auf dem anderen. Nach einer enttäuschenden Saison und dem vorletzten Tabellenplatz der 2. Klasse Mitte-Ost wurde der Kader der Gemeinde aus Linz-Land ordentlich umgekrempelt, um in der kommenden Saison wieder eine bessere Platzierung erreichen zu können. Mit Murat Aslan hat man zudem einen Trainer-Neuling an der Seitenlinie, der die junge Mannschaft in ein ruhiges Fahrwasser der Tabelle der 2. Klasse Mitte lenken soll. Im Gespräch mit Ligaportal gibt Aslan erste Einblicke auf den Umbruch und die Ziele des Vereins.

Bitterer Saisonabschluss erforderte den Neustart

Mit einer Bilanz von 19 Punkten aus 26 Spielen und 84 Gegentoren schlossen die Ofteringer die vergangene Saison auf dem vorletzten Tabellenplatz mit der schlechtesten Defensive der Liga ab. Insbesondere der Abschluss der Saison war hierbei alles andere als aufbauend für die Ofteringer Spieler. In den letzten beiden Spielen kassierte man ganze 16 Gegentore, womit sich die Defensivabteilung den Negativtitel verdient hat. Nach dem bitteren Saisonende musste sich somit einiges ändern auf allen Ebenen. Mit Murat Aslan hat man einen neuen, ambitionierten Trainer an Bord geholt, der mit der Mannschaft wieder ambitionierte Ziele verfolgen möchte. "Ich möchte die Mannschaft in der Sommerpause wieder aufbauen und dass die Jungs wieder Selbstvertrauen erlangen." blickt Aslan auf die kommende Saison.

23 Transferbewegungen im Sommer

Der Kader hat sich auf alle Fälle stark verändert. Insgesamt verließen 19 Spieler den Verein im Sommer, die man bei weitem nicht alle ersetzen konnte. Mit Florian Ennemoser, Alexander Jung, Marijan Garic und David Humenberger gibt es vier Neuzugänge auf der Habenseite, auf denen große Hoffnungen ruhen. "Ich habe die Mannschaft übernommen, mit den Spielern, die geblieben sind. Jetzt zählt nur die Gegenwart ,wir wollen eine Mannschaft aufbauen." blickt Aslan mit Optimismus auf den Umbruch im Kader. Bei der Formulierung des Saisonziels zeigt sich der Trainer-Neuling noch etwas vorsichtiger. "Es wird natürlich nicht leicht für uns, aber die Jungs geben Gas und wir wollen das Maximum aus unseren Fähigkeiten herausholen" zeigt sich Aslan kämpferisch.

