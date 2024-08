SV Urfahr will sich in der neuen Saison weiter oben positionieren

Details Dienstag, 06. August 2024 14:10

In der Saison 2022/23 landete die Sportvereinigung Urfahr aus der 2. Klasse Mitte am fünften Tabellenrang. In der abgelaufenen Saison erwischte man jedoch nur einen schlechten Start. Mit nur acht Punkten reichte es in der Hinrunde nur für den elften Tabellenrang. Dennoch konnte man sich im Endklassement den achten Tabellenplatz sichern, der auf die 16 erreichten Punkte in der Rückrunde und dem Trainerwechsel im Jänner zurückzuführen ist. LIGAPORTAL unterhielt sich mit dem Trainer, Murat Aplak, der seit einem halben Jahr das Zepter in Urfahr schwingt und gibt einen Einblick über die derzeitige Lage bei der SV Urfahr.

Kehrtwende in Rückrunde dank Trainerwechsel im Jänner

In der Hinrunde der abgelaufenen Saison musste die Sportvereinigung ein großes Tief durchleben. In zwölf Spielen konnte man lediglich zwei Siege einfahren, sodass man mit nur drei Punkten Abstand auf den Tabellenletzten auf dem vorletzten, elften Tabellenplatz stand. Nach dieser Hinrunde musste eine Lösung gefunden werden, sodass man sich in der Winterpause von Trainer Markus Ecker trennte und Murat Aplak verpflichtete. Diese Entscheidung sollte sich am Ende noch als die richtige herausstellen: Mit 18 gesammelten Punkten konnte man sich schlussendlich den achten Tabellenplatz sichern. Murat Aplak zur starken Rückrunde: "Wir haben alles in der Rückrunde gegeben und das ist uns auch geglückt, ich bin sehr zufrieden mit der Frühjahrssaison".

Durchwachsene Testspielergebnisse - Änderungen am Transfermarkt

Die ersten Vorbereitungsspiele wurden in Urfahr bereits absolviert, waren jedoch noch nicht besonders erfolgreich. Gegen Saxen verlor man mit 8:1, gegen Kirchberg mit 5:1 und gegen Reichenau mit 2:1. Lediglich gegen Treffling konnte man 5:1 gewinnen. Cheftrainer Aplak dazu: "Die ersten Vorbereitungsspiele waren nicht so erfolgreich, das war aber auch darauf zurückzuführen, dass wir sehr viel in puncto Taktik ausprobiert haben." Auch am Transfermarkt konnte man sich bereits verstärken. Neu zum Team gestoßen sind Nico Jaksa von Ödt, Jozef Klokocik von Neue Heimat und Robert Nguyen von Stahl Linz FC. "Neben den Neuzugängen haben wir auch einige Ergänzugsspieler von der Reserve in die Kampfmannschaft hochgezogen. In der Vorbereitung ziehen derzeit alle voll mit, die Trainigsbeteiltigung ist super", so der Trainer weiter.

"Wollen uns verbessern und weiter vorne mitspielen"

In der kommenden Spielzeit möchte man sich in Urfahr im Vergleich zur letzten Saison steigern, wieder richtig angreifen und dann auch in der oberen Tabellenhälfte mitspielen, geht es nach den Ambitionen vom Trainer. Zum Meisterschaftsauftakt in der 2. Klase Mitte empfängt der SV Urfahr am Sonntag, dem 18. August, den ASKÖ Kirchberg-Thening.

