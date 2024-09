In Kirchberg-Thening ist man auf die Nachwuchsarbeit stolz

Details Samstag, 21. September 2024 12:09

In der vergangenen Saison verpasste der ASKÖ SC Kirchberg-Thening den Aufstieg nur knapp und belegte am Ende einen respektablen dritten Platz in der 2. Klasse Mitte. Der Start in die neue Spielzeit verlief für Kirchberg-Thening ebenso perfekt. In den ersten vier Runden holte die Mannschaft die maximale Punkteausbeute und überzeugte dabei insbesondere durch eine starke Defensivleistung. Wie zufrieden das Team mit dem Saisonstart ist, wie erfreulich sich die Nachwuchsarbeit entwickelt und welches interne Saisonziel verfolgt wird, erklärte uns Trainer Stefan Rohrbauer in einem ausführlichen Gespräch.

Perfekter Saisonstart trotz neuem Spielstil

„Obwohl wir in der vergangenen Saison bereits erfolgreich waren und viele Siege eingefahren haben, konnten wir spielerisch oft nicht überzeugen“, so Rohrbauer. Aufgrund dieser Erkenntnis wurde der Fokus in der Sommervorbereitung gezielt auf Taktik und Spielweise gelegt. „Wir haben uns im Sommer dazu entschieden, dass wir uns auch spielerisch breiter aufstellen möchten. Die Mannschaft hat meine Ideen sofort angenommen und umgesetzt. Unser Ziel ist es nun, wenn möglich, immer Lösungen mit dem Ball zu finden. Besonders wichtig ist uns dabei, den Ball flach zu halten und nicht ausschließlich mit langen Bällen zu agieren. Wie die bisherige Tabellenlage zeigt, haben wir aus taktischer Sicht alles richtig gemacht.“

„Nach vier Spielen haben wir die maximale Punkteausbeute erzielt. In jedem einzelnen Spiel war die Leistung sehr gut, und wir haben die Siege verdient eingefahren. Dennoch sind wir uns bewusst, dass die kommenden Aufgaben nicht leichter werden. Besonders im Spiel gegen Franckviertel erwartet die Fans ein echter Leckerbissen, auf den wir uns bereits sehr freuen. Wenn wir in jedem Spiel unsere beste Leistung abrufen, sind wir überzeugt, dass wir jeden Gegner schlagen können“, gibt sich der Trainer zuversichtlich für die bevorstehenden Begegnungen. Im Sommer beendeten Patrick Füreder und Markus Krennmayr aus Altersgründen ihre Karrieren. Zudem legen vorerst drei weitere Spieler eine Karrierepause ein. Der einzige Neuzugang ist David Wagner, der von Oftering zum ASKÖ SC wechselte. Darüber hinaus wurden vermehrt Spieler aus der U16 in die Kampfmannschaft hochgezogen. Talente im Erwachsenen-Fußball integrieren „Die Nachwuchsarbeit ist uns äußerst wichtig. In der Reservemannschaft haben wir viele junge Spieler, und trotzdem sind wir sehr erfolgreich. In der vergangenen Saison betrug der Altersdurchschnitt in der 1B knapp 19 Jahre, und wir beendeten die Saison auf einem sehr guten zweiten Platz. Auch in dieser Saison haben die jungen Spieler in der Reserve hervorragende Leistungen gezeigt und alle drei Spiele gewonnen. Angesichts der vielen talentierten Spieler, die sich bei uns empfehlen, sollten wir sehr erfreut sein, denn wir wissen, dass nicht jeder Verein das Privileg hat, so viele Eigenbauspieler in den eigenen Reihen zu haben. Daher ist es auch unser Ziel, immer mehr Talente in die Kampfmannschaft zu integrieren.“ Auf die Frage nach dem internen Saisonziel kann Stefan Rohrbauer keine klare Antwort geben: „Wir haben eigentlich kein festes Saisonziel. In der letzten Saison war der Aufstieg unser großes Ziel, das uns jedoch nicht gelungen ist. In dieser Saison möchten wir erfolgreichen Fußball spielen, die vielen jungen Spieler schrittweise in die Kampfmannschaft integrieren und idealerweise wieder ganz oben angreifen. Allerdings haben wir keinen spezifischen Tabellenplatz, den wir anstreben.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.