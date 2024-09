SV Franckviertel Linz: Fußball zeigt Zivilcourage

Details Montag, 23. September 2024 17:20

Beim Heimspiel vom SV Franckviertel Linz gegen Blaue Elf Wels wurde ein starkes Zeichen gegen Gewalt in Partnerschaften gesetzt. Neben dem sportlichen Ereignis rückte der Heimverein auch das soziale Engagement in den Fokus. Die Mitarbeiterinnen des Projekts StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt, das sich gegen häusliche Gewalt einsetzt und den sozialen Zusammenhalt fördert, waren beim Spiel mit dabei und beiden Mannschaften liefen mit StoP-Shirts ein, um ein gemeinsames Zeichen zu setzen.

"Am Fußballplatz möchte ich immer ein Vorbild sein für meine Kinder und alle, die zusehen"

Die Initiative für diese Aktion der Zivilcourage kam von Spielertrainer Sercan Serbest: „Am Fußballplatz möchte ich immer ein Vorbild sein für meine Kinder und alle, die zusehen. Nachdem der ich den Verein StoP kennengelernt habe, wollte ich mit meiner Mannschaft ein Zeichen der Unterstützung für ihre wichtige Arbeit setzen". Vorsitzende des SV Franckviertel, Simone Rienesl, zeigt sich erfreut: "Was mich noch stolzer macht als die Tabellenführung, ist es, Teil eines Vereins zu sein, der soziales Engagement lebt und indem sich unsere Spieler ihrer Vorbildwirkung bewusst sind."

Zum Spiel

Die erste Chance im Spiel hatte Blaue Elf Wels mit einem gut angetragenen Freistoß, den der Tormann der Heimischen stark gehalten hat. Danach war aber Franckviertel die bessere und vor allem kompaktere Mannschaft. Während sie die gegnerische Offensive gut im Griff hatten, konnten sie sich selbst einige Chancen herausspielen, die aber zu Beginn noch nicht genutzt wurden. In Minute 19 platze dann der Knoten. Spielertrainer Sercan Serbest vollendete eine schöne Kombination sehenswert per Volley. Vor der Pause wurde es dann nochmal ereignisreich. Zuerst hielt der Franckviertler Schlussmann Manuel Knesevic einen Elfmeter, kurz darauf erzielte Husam Asaf das wieder schön herausgespielte 2:0. In die zweite Halbzeit startete Wels etwas aktiver, aber das war nur von kurzer Dauer, nach dem dritten und vierten Tor (beide durch Yorro Baldeh) der Franckviertler fanden sie nicht mehr ins Spiel zurück und die Heimmannschaft konnte den Sieg ungefährdet nachhause bringen.

Stimme zum Spiel

Spielertrainer Sercan Serbest: "Wels hat eine gute Mannschaft, die nur etwas kompakter werden muss. Ich bin glücklich über die Leistung meiner Mannschaft. Wir sind fußballerisch noch nicht dort angekommen, wo wir hinwollen, aber meine Spieler zeigen Wille und Ehrgeiz und das zählt."

Fotocredit: MecGreenie

