Fußballschule Linz: Erfolgreicher Saisonstart und Fokus auf offensiven Fußball

Details Donnerstag, 03. Oktober 2024 12:15

Nachdem sich die Fußballschule Linz über viele Jahre hinweg auf die Nachwuchsarbeit konzentriert hat, nimmt sie in dieser Saison erstmals wieder mit einer Kampfmannschaft am Ligabetrieb teil. Der Einstieg in die 2. Klasse Mitte gestaltete sich für die ASKÖ Fußballschule Linz überaus vielversprechend. In den bisher absolvierten sechs Runden konnten insgesamt 12 Punkte erzielt werden, was das Team auf einem soliden 5. Platz positioniert. Der sportliche Leiter Jakov Vukadin stand für ein Gespräch zur Verfügung und gewährte einen Einblick in den bisherigen Verlauf der Saison.

Mehr als zufriedenstellender Saisonstart

„Wir sind eine zusammengewürfelte Mannschaft, und unter diesen Voraussetzungen haben wir bisher eine solide Leistung gezeigt. Den ersten Spieltag konnten wir direkt für uns entscheiden, was einen perfekten Start darstellt. Es folgten jedoch zwei Niederlagen, in denen wir aufgrund der kurzen Trainingszeit von nur wenigen Monaten deutliche spielerische Defizite feststellen mussten. In den letzten drei Spielen konnten wir jedoch alle Partien für uns entscheiden, darunter ein eindrucksvolles 6:1 im Auswärtsspiel. Die spielerischen Leistungen verbessern sich von Woche zu Woche, und wir spielen mittlerweile sehr ansprechenden Fußball,“ so Jakov Vukadin zum Saisonstart.

„Die Kadersituation ist positiv, da wir derzeit keine verletzten Spieler zu verzeichnen haben und aus dem Vollen schöpfen können. Zu Beginn der Saison hatten wir, wie viele andere Vereine auch, Ausfälle aufgrund von Urlauben, doch diese Situation hat sich mittlerweile stabilisiert.“

Mit offensiver Spielweise zum Erfolg

Die Philosophie der Fußballschule Linz hinsichtlich der Spielweise und des Auftretens ist eindeutig: „Unser Ziel ist es, offensiven Fußball zu spielen. Wir verfügen über einen sehr jungen Kader, in dem nahezu alle Spieler unter 24 Jahre alt sind. Dennoch versuchen wir stets, Lösungen im Ballbesitz zu finden und zahlreiche Chancen zu kreieren. In den ersten Wochen war dies natürlich nicht immer möglich, da man von einem Team, das sich noch nicht gut kennt, nicht erwarten kann, sofort perfekten Angriffsfußball zu spielen und harmonisch zusammenzuwirken. Das Ziel des Trainers ist es jedoch, offensiv zu agieren, so gut es geht.“

Ein Ausblick auf die kommenden Wochen sowie das Saisonziel wurde ebenfalls vom sportlichen Leiter gegeben: „In den nächsten Wochen stehen uns anspruchsvolle Gegner bevor. Mit Kirchberg-Thening und dem Franckviertel haben wir zwei sehr starke Teams vor uns. Wir hoffen dennoch, dass wir sie an einem guten Tag herausfordern und Punkte mitnehmen können. Im ersten Jahr ist es unser allgemeines Saisonziel, einen Platz unter den Top 5 zu erreichen, was unter den gegebenen Umständen, dass sich der Kader zuvor nicht kannte, einen hervorragenden Einstieg für uns darstellen würde.“

