2. Klasse Mitte: "Experten-Tabelle" SV Lichtenberg "feiert Herbstmeistertitel"

Details Samstag, 04. Januar 2020 12:45

In der Herbstsaison 2019 der 2. Klasse Mitte versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Der SV Lichtenberg schrammte am Herbstmeistertitel nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz vorbei, doch die Expertenten tippten die Molski-Elf auf Platz eins. Ligaprimus ASKÖ Leonding muss sich mit Rang zwei begnügen, während der ATSV St. Martin/Traun vom sechsten auf den dritten Platz nach oben kletterte. Der Dritte, FC Stahl Linz, kam nur als Vierter ins Ziel. Der SV Franckviertel Linz wurde in der "Experten-Tabelle" die "Rote Laterne los und landete am vorletzten Platz. Für den SV Paching 16 ging es in die andere Richtung und rutschte vom zwölften auf den letzten Rang zurück.

Expertentipps:

Runde 1 - Markus Ecker, Sportchef und Trainer SV Urfahr

Runde 2 - Thomas Tonezzer, Trainer Union Babenberg Linz

Runde 3 - Endrico Schmoll, Trainer FC Stahl Linz

Runde 4 - Franz Bräuer, Trainer SC Kirchberg/Thening

Runde 5 - Gabriel Molski, Trainer SV Lichtenberg

Runde 6 - Anton Reiter, Sektionsleiter ASKÖ Leonding

Runde 7 - Horst Kloimstein, Trainer ASKÖ Treffling

Runde 8 - Thomas Brunner, Trainer ASKÖ Donau Linz 1b

Runde 9 - Elfat Mustafi, Sportchef FC Dardania Linz

Runde 10 - Muhamet Bastovani, Sektionsleiter ATSV St. Martin/Traun

Runde 11 - Arno Weger, Sportlicher Leiter-Stellvertreter SV Pasching

Runde 12 - Roland Leitner, Sportlicher Leitner-Stellvertreter SV Franckviertel Linz

Runde 13 - Horst Medisch, Sektionsleiter Union Edelweiß Linz

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (02) SV Lichtenberg 30 (31) Punkte 36-12 Tore

2. (01) ASKÖ Leonding 26 (31) 38-12

3. (06) ATSV St. Martin/Traun 23 (18) 27-14

4. (03) FC Stahl Linz 23 (30) 26-15

5. (04) FC Dardania Linz 22 (26) 27-16

6. (08) ASKÖ Treffling 21 (15) 20-18

7. (05) Union Babenberg Linz 18 (23) 25-19

8. (09) ASKÖ Donau Linz 1b 15 (13) 20-24

9. (07) SC Kirchberg/Thening 13 (16) 17-19

10. (10) SV Urfahr 11 (13) 13-24

11. (11) Union Edelweiß Linz 1b 5 ( 4) 16-29

12. (13) SV Franckviertel Linz 5 ( 3) 7-34

13. (12) SV Pasching 2 ( 4) 10-48

