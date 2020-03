ASKÖ Ebelsberg Linz: "Die Vereine warten auf eine Entscheidung"

Details Dienstag, 31. März 2020 11:44

Nach einem Gruppenwechsel tat sich die ASKÖ Ebelsberg Linz in der neuen Liga im Herbst schwer, sammelte in der Hinrunde der 2. Klasse Nord-Ost nur acht Punkte und weiß in der Tabelle lediglich die beiden Nachzügler aus St. Georgen und Perg hinter sich. Der Liga-Neuling hat den Kader im Winter erheblich verändert, aufgrund der Corona-Krise ruht der Spielbetrieb aber auch im Süden von Linz. "Aus sportlicher Sicht ist die aktuelle Situation bitter, da die Vorbereitung mehr oder weniger umsonst war. Die gesetzten Maßnahmen sind aber in Ordnung und werden vermutlich noch längere Zeit aufrecht bleiben oder sogar verschärft", erklärt Trainer Roman Jansenberger, der seit Jahresbeginn auch als Sportlicher Leiter die Verantwortung trägt.

Viele Gerüchte

"Da man nicht weiß, wie sich die Situation entwickelt bzw. wie lange die Pause dauert, ist es für alle Beteiligten nicht einfach. Ich glaube, dass inzwischen fast alle Klubs davon ausgehen, dass im Frühjahr nicht mehr gespielt werden kann, weshalb die Vereine auf eine Entscheidung warten, um darauf reagieren und das weitere Vorgehen planen zu können", so Jansenberger. "Ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Meisterschaft nicht fortgesetzt wird. Demzufolge ist eine Annullierung der Saison naheliegend, auch wenn es etliche Härtefälle gibt. Aber eine Meisterschaft, die nicht ordnungsgemäß beendet werden kann, darf auch nicht gewertet werden. Derzeit schwirren viele Gerüchte herum bezüglich einer möglichen Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt. Ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen, dass die Saison im Herbst oder sogar erst im nächsten Frühjahr beendet wird."

Fünf neue Kräfte und sechs Abgänge

Beim Trainingsauftakt konnte Roman Jansenberger mit Michael Steiner (Union Leonding), Süleyman Eker (Westbahn Linz), Florian Niedermayr (Urfahr) sowie Vedad Melkic und Hristian Stojchovski fünf neue Kräfte begrüßen. Allerdings stehen nicht weniger als sechs Spieler nicht mehr zur Verfügung. "Auch wenn der Kader nomninell in etwa gleichgeblieben ist, waren die Transferaktivitäten in dieser Intensität nicht geplant und hätten vor allem weniger Abgänge erwartet", meint der Coach.

Intensive Vorbereitung

Der Tabellenelfte ware in der Aufbauzeit fleißig, bestritt sieben Testpiele und konnte drei davon gewinnen. "Die Ergebnisse waren nicht schlecht, wenngleich wir im letzten Match gegen Franckviertel nicht mit einer Niederlage gerechnet hätten. Aber das Schlusslicht der Gruppe Mitte weist eine ausgezeichnete Testspiel-Bilanz auf", so Jansenberger. "Die Vorbereitung ist im Großen und Ganzen zufriedenstellend verlaufen. Auch wenn die Trainingsbeteiligung hätte höher sein können, war diese Aufbauzeit wesentlich besser als im vergangenen Sommer. Die Neuen haben sich gut präsentiert und sind bereits integriert".

Zugänge:

Michael Steiner (Union Leonding)

Süleyman Eker (ESV Westbahn Linz)

Florian Niedermayr (SV Urfahr)

Vedad Melkic (Bosnien)

Hristijan Stojchovski (Bulgarien)

Abgänge:

Roland Agyei (Union Perg)

Hami Bayrak (SK Asten)

Mensur Dizdarevic (SV Sierning)

Florian Danninger (Union Babenberg Linz)

Albin Kelmendi (ATSV St. Martin/Traun)

Alban Kelmendi (ATSV St. Martin/Traun)

Testspiele:

4:1 gegen SV Alkoven (2MO)

5:2 gegen Union Babenberg Linz (2M)

2:1 gegen SV Pasching (2M)

1:9 gegen SK Asten (BLO)

2:5 gegen ASKÖ Kematen/Piberbach (1O)

2:3 gegen SV Urfahr (2M)

1:3 gegen SV Franckviertel Linz (2M)

