ASKÖ Kirchberg/Thening mit moderater Kaderveränderung

Details Montag, 27. Juli 2020 13:54

Die ASKÖ Kirchberg/Thening wechselte im letzten Sommer in die 2. Klasse Mitte, absolvierte eine solide Saison und stand zum Zeitpunkt des Abbruches als Siebenter genau in der Mitte der Tabelle. Von der Bräuer-Elf sind auch in der bevorstehenden Meisterschaft keine Wunderdinge zu erwarten, die Kirchberger wollen aber am richtigen Weg bleiben.

Je zwei Zu- und Abgänge

Während der junge Florian Oelz sein Talent bei Landesligist Traun unter Beweis stellen möchte, kehrt Manuel Märzinger nach Hörsching zurück. Beim Trainingsauftakt konnte Coach Franz Bräuer mit Fabian Jakober (Hörsching) und Julian Zimmermann (Pasching) aber auch zwei Neuerwerbungen begrüßen. "Wir setzen seit einigen Jahren auf Kontinuität und habe den Kader auch in diesem Sommer nur moderat verändert. In erster Linie ist es uns darum gegangen, das bewährte Personal zu halten, und das ist uns ganz gut gelungen. Der Kader ist mit Sicherheit nicht schlechter geworden und sind wieder gut aufgestellt", meint Sektionsleiter Manfred Isak.

Hervorragender Trainingsbesuch - neue Flutlichtanlage

Die ASKÖ startete am 6. Juli in die Vorbereitung und bestritt inzwischen zwei Testspiele: 6:3 gegen Kefermarkt und 1:3 gegen St. Marien. In dieser Woche stehen zwei Partien am Programm - am Dienstag gegen Hörsching und am Freitag gegen Stroheim. "Die Vorbereitung verläuft bislang ausgezeichnet. Die Trainingsbeteiligung ist hervorragend, sind stets zwischen 20 und 30 Kicker bei den Einheiten anwesend", ist der Sektionsleiter zufrieden und freut sich zudem, dass am Hauptfreld in dieser Woche die neue Flutlichtanlage in Betrieb genommen werden kann. "Wir achten auch auf die Infrastruktur. Da jeden Tag reger Betrieb herrscht, können wir mit dem neuen Flutlicht flexibel trainieren".

Kein klares Saisonziel

Auch wenn die Erwartungshaltung eher bescheiden ist, blickt man in Kirchberg der neuen Saison zuversichtlich entgegen. "Die Weiterentwicklung der jungen Mannschaft steht im Vordergrund, deshalb gibt es auch kein Saisonziel in Form eines deklarierten Tabellenplatzes. Sollten wir am Ende in etwa dort landen, wo wir im letzten Jahr waren, wären wir durchaus zufrieden", strebt Isak eine erneute Präsenz im Mittelfeld der Tabelle an. "Wir haben vor geraumer Zeit die Weichen gestellt, den richtigen Weg eingeschlagen und wollen weiterhin auf Kurs bleiben. Allerdings erwartet uns keine einfache Saison, zumal mit Walding und Oftering zwei bärenstarke Teams der Liga zugeteilt wurden".

Zugänge:

Fabian Jakober (SC Hörsching)

Julian Zimmermann (SV Pasching)

Abgänge:

Florian Oelz (SV Traun)

Manuel Märzinger (SC Hörsching Reserve)

Transferliste

Bisherige Testspiele:

6:3 gegen Union Kefermarkt (2NM)

1:3 gegen Union St. Marien (1O)

Testspiele-Übersicht

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten