„Wir wollen in eine Mühlviertler Liga. Hier fehlen die Fans!“ – Waldings Sektionsleiter Rene Pürstinger im Interview

Am Ende einer komplizierten Saison 2017/18 musste die Sportunion Walding den bitteren Weg in die 2. Klasse antreten. Seitdem scheiterte das Unternehmen Aufstieg – das große Ziel der Mühlviertler. Aktuell stehen Anspruch und Realität in einem krassen Missverhältnis, was der achte Rang nach einem insgesamt durchwachsenen Herbst in der 2. Klasse Mitte beweist. Bevor jedoch eine Rückkehr in die 1. Klasse spruchreif wird, strebt die Sportunion einen Ligawechsel auf eine andere Art und Weise an – und das bestenfalls schon im kommenden Sommer. Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Rene Pürstinger.

Ligaportal: Wie schätzt ihr die aktuelle Lage ein? Kann im Frühjahr noch gespielt werden?

Pürstinger: „Ich glaube nicht. Vielleicht werden maximal noch die Nachtragspartien des Herbstes absolviert. Eine derartig ungewisse Lage ist für die Motivation natürlich kontraproduktiv. Die Spieler der Kampfmannschaft und 1b bereiten sich immerhin schon seit Jänner vor mit Läufen und Online-Trainings. Mit den Nachwuchstrainings haben wir jetzt begonnen. Es wäre super, wenn das für die Erwachsenen auch schon gehen würde.“

Ligaportal: Im Winter verlor man Stammkeeper Bernhard Bötscher an den Bezirksligisten Union Lembach. Wie sehr schmerzt dieser Abgang?

Pürstinger: „Schon sehr. Das ist ein Waldinger Urgestein, das immer schon im Verein war. Auch neben dem Platz war er wichtig. Seine familiäre Situation hat sich nach Rohrbach verlagert. Daher ist ein Wechsel nahegelegen. Hoffentlich kommt er wieder einmal zu uns zurück. Raphael Greiner wechselte unterdessen von Ottensheim zu uns.“

Ligaportal: Vor wenigen Jahren war die Sportunion Walding noch ein Vertreter der 1. Klasse Nord. Wie präsent ist das Thema Rückkehr in diese Liga aktuell im Verein?

Pürstinger: „Eigentlich schon präsent. Der Aufstieg war ein Ziel. Dieses ist aber jetzt so gut wie unerreichbar mit dem achten Platz, den wir im Moment innehaben. Auch mit den Nachtragsspielen werden wir nicht mehr nach vorne in der Tabelle kommen. Wir hatten am Anfang der Saison einfach einige Verletzungen und Spiele leichtfertig aus der Hand gegeben. Am Schluss hat sich das dann eingependelt. Aber da waren wir schon zu weit hinten.“

Ligaportal: Wie lauten die nächsten Ziele des Vereins?

Pürstinger: „Wir wollen in der kommenden Saison wieder in einer Mühlviertler Liga spielen. In dieser Liga fehlen die Fans und dementsprechend die Einnahmen. Unser Stadion ist fast leer.“

