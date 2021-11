ASKÖ Leonding auf Aufstiegskurs: Sportchef Martin Tscharf im Interview!

Details Sonntag, 28. November 2021 18:40

Die ASKÖ Leonding spielte eine bärenstarke Hinrunde in der 2. Klasse Mitte. Dies spiegelt sich auch in der Tabelle wider, man krönte sich mit einer Punkteausbeute in höhe von 31 Punkten am letzten Spieltag zum Winterkönig. Sehr eindrucksvoll ist ebenso das Torverhältnis der Lehner-Elf: mit 65 geschossenen Toren gilt man als torgefährlichste Offensive der Liga. Weiters musste man nur 14 Gegentreffer hinnehmen, ebenso Ligabestwert! Ligaportal bat Martin Tscharf, den sportlichen Leiter der Leondinger, zum Interview.

Ligaportal: Was ist euer Erfolgsrezept für die erfolgreiche Hinrunde?

Tscharf: „Wir haben eine super Stimmung in der Mannschaft, sind eine komplette Einheit und die Jungs verstehen sich toll. Weiters haben wir glaube ich nur einen Spieler über 30, also auch eine relativ junge Truppe im Schnitt. Dazu haben wir einen Trainer bekommen mit Christian Lehner, der eine sehr gute Arbeit leistet. Es passt einfach alles - Umfeld, Stimmung, Mannschaft. Das merkt man einfach am Feld.“

Ligaportal: Gibt es bei euch schon fixe Abgänge/Zugänge? Auf welchen Positionen sieht man Handlungsbedarf?

Tscharf: „Prinzipiell finde ich, dass nicht wirklich Handlungsbedarf besteht. Falls sich was ergibt, schauen wir natürlich ob es Sinn macht auf der Position. Jetzt kann ich noch keinen Neuzugang bekannt geben, Abgang wird es soweit ich weiß keinen geben. Es ist erst im Jänner Übertrittszeit, da was festzumachen wäre noch zu bald.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die Rückrunde vor?

Tscharf: „Das Ziel ist ganz klar der Aufstieg. An dem arbeiten wir jetzt schon die dritte Saison, weil zwei Mal abgebrochen worden ist wegen Corona. Das Ziel hat sich nicht geändert, wir wollen unbedingt aufsteigen. Dass ein Aufstieg aber nicht geplant werden kann, ist glaube ich jedem klar. Wir haben zwei Spiele verloren, die wir nicht verlieren hätten müssen. Wir wissen, dass 3-4 Mannschaften auf einem richtig guten Niveau sind und das immer enge Spiele sind. Wir wollen in der Rückrunde so spielen, dass wir jedes Spiel gewinnen.“

Ligaportal: Rechnet ihr damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann?

Tscharf: „Ich persönlich glaube, dass wir schon spielen werden. Unter welchen Regelungen dann gespielt wird, gilt es aber abzuwarten. Im Endeffekt wird es die Politik wieder vorgeben und dann müssen wir auf den Verband warten. Wir werden es wieder als Letzter erfahren. Wir hoffen natürlich, dass die Rückrunde normal gespielt werden kann.“

Ligaportal: Wie hält sich die Mannschaft im Winter bzw. im Lockdown fit?

Tscharf: „Sie bekommen von uns ein Heimprogramm. Wir haben auch immer wieder Zoom-Trainings mit einem Fitnesstrainer, der dann eine Einheit mit den Spielern macht.“

