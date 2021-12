2. Klasse Mitte: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:46

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Michael Fasching (SPG Walding/Rottenegg)

Endergebnis:



1. Michael Fasching (SPG Walding/Rottenegg / 3023 Stimmen)

2. Danillo Ferreira (SV Urfahr / 1747 Stimmen)

3. Martin Stütz (SV Pasching 16 / 1590 Stimmen)

4. Vjekoslav Tomasic (SV Pasching 16 / 1392 Stimmen)

5. Clemens Moser (ASKÖ Leonding / 587 Stimmen)

6. Marino Tasovac (Babenberg Linz / 465 Stimmen)

7. Erik Luksch (SPG Walding/Rottenegg / 459 Stimmen)

8. Leonard Berisha (Franckviertel Linz / 301 Stimmen)

9. Alexander Brenner (ASKÖ Leonding / 297 Stimmen)

10. Luka Jevtic (FC Wels Juniors / 260 Stimmen)

