"Wir wollen mehr auf den Nachwuchs schauen!" - ATSV St. Martin will junge Talente an die KM heranführen!

Der ATSV St. Martin klassiert sich einmal mehr nach einer soliden Hinrunde im Tabellenmittelfeld der 2. Klasse Mitte. In der Offensive zeigte die Mayr-Elf immer wieder Durchschlagskraft und Qualität, die jedoch oftmals aufgrund der porösen Defensivabteilung nicht in Zählbares umgemünzt werden konnte. 18 Punkte und ein Torverhältnis von 33:33 - Rang neun nach einer Hinrunde, in der man sich auch gegen besser-platzierte Mannschaften gut verkaufte. Ligaportal analysierte die Hinrunde und die Personalsituation etwas genauer mit Headcoach Helmut Mayr.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Mayr: „In Anbetracht unserer Verletzungsprobleme kann oder muss man sogar zufrieden sein.“

Ligaportal: Was hat im Herbst gut funktioniert und wo sieht man eventuell noch Verbesserungsbedarf?

Mayr: „Unsere Offensive hat ganz gut funktioniert, in der Defensive müssen wir uns aber klar steigern, um im ersten Tabellendrittel mitzuspielen.“

Ligaportal: Hat sich bei euch im Winter personaltechnisch schon was getan?

Mayr: „Nichts Gravierendes, wir haben lediglich einen Zugang. Aykut Özdemir kommt von Franckviertel zu uns, das ist ein defensiver Spieler, der links hinten beheimatet ist.“

Ligaportal: Was für ein Ziel habt ihr euch für die Rückrunde gesetzt?

Mayr: „Das klare Ziel ist das Ganze zu stabilisieren und auch die U16 an die Kampfmannschaft heranzuführen. Generell mehr auf den Nachwuchs zu achten wäre ein großes Ziel. Man muss den jungen Spielern die Zeit und auch die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Das ist eigentlich die Prämisse, die für mich als Trainer ganz vorne steht.“

Ligaportal: Wie sehr beeinflusst bei euch der aufrückende Nachwuchs die Kaderplanung bzw. die Personalsituation?

Mayr: „Ich glaube, dass in Zukunft gerade in den unteren Klassen mehr auf den Nachwuchs geschaut werden sollte. Man sieht jetzt mit der Pandemie, dass man die finanziellen Möglichkeiten einfach nicht hat. Ich sehe St. Martin als reinen Ausbildungsverein, der Spielern die Möglichkeit gibt sich zu entwickeln und in den Erwachsenenfußball reinzuwachsen.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang, hattet ihr schon Testspiele?

Mayr: „Die Vorbereitung ist bis jetzt Corona-bedingt etwas durchwachsen, da geht es aber denke ich allen gleich. Die Trainingsbeteiligung ist einigermaßen akzeptabel, es könnte aber immer besser für einen Trainer sein. Wir haben letzte Woche gegen die SPG Westbahn gespielt und knapp mit 1:2 verloren. Wir haben aber noch genügend Aufbauspiele um uns reinzuarbeiten.“

Bisherige Zugänge (Stand 05.02.22):

Aykut Özdemir (Franckviertel ASKÖ)