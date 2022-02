FC Dardania will mit neuen Kräften aufsteigen - Sportchef Ardit Ragipi im Interview!

Details Samstag, 19. Februar 2022 19:15

Leidenschaft, Kampfgeist und Teamspirit - diese Tugenden werden beim FC Dardania Linz groß geschrieben. Wenige Teams in der 2. Klasse Mitte hätten damit gerechnet, dass eine Mannschaft die mit einer vernichtenden 7:1-Niederlage in die Meisterschaft startet am Ende knapp auf Platz zwei überwintert. Der FC Dardania rappelte sich aber auf und verlor bis zur letzten Runde kein einziges Spiel, schlug sogar den größten Aufstiegsaspiranten aus Leonding und gab am letzten Spieltag dennoch den Herbstmeistertitel aus der Hand. Ligaportal sprach mit dem sportlichen Leiter und Interimstrainer des Vereins, Ardit Ragipi.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der abgelaufenen Hinrunde?

Ragipi: „Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit der Hinrunde. Im Sommer hatten wir intern ein paar Schwierigkeiten, die haben wir aber schnell lösen können und konnten auch im Herbst besser abschneiden als erwartet. Wir wollten uns ursprünglich in der oberen Tabellenhälfte bewegen, glücklicherweise hat es dann doch für den zweiten Platz gereicht. Wir sind mehr als zufrieden.“

Ligaportal: Unsere Recherche hat ergeben, dass ihr im Herbst ohne richtigen Trainer gespielt habt. Wer hat die Trainings geleitet und die Verantwortung übernommen?

Ragipi: „Leider ist unser Trainer im Sommer schon abgesprungen. Wir taten uns folglich schwer, haben uns aber dann als Mannschaft entschieden, dass ich als sportlicher Leiter die Trainings und die Spiele leite. Das wurde intern so entschieden und wurde von der Mannschaft vollauf akzeptiert. Das hat auch besser geklappt, als ich gedacht hätte. Mitten in der Saison ist es dann schwer, einen neuen Trainer zu finden. Wir haben jetzt zwei neue Trainer, da schauen wir jetzt mal ob sie unseren und wir ihren Vorstellungen entsprechen. Wenn das von beiden Seiten passt, fixieren wir das.“

Ligaportal: Wie sieht es sonst aus, gab es bei euch Zugänge/Abgänge im Winter?

Ragipi: „Wir haben mit Blendar Trupaj einen tollen Spieler von Donau Linz bekommen, der dort schon Einsatzminuten in der ersten Mannschaft gesammelt hat. Nach einer kurzen Pause soll er bei uns wieder seine ersten Schritte machen und fit werden. Zwei weitere Neuzugänge haben wir auch, Dardan Zeneli wechselt von Westbahn Linz zu uns und Nadim Zeneli kommt aus Mazedonien. Besar Bajraktari hat seine Karriere beendet, ich selbst und Zejni Abdullahu sind als Spieler zum FC Sphinx gewechselt.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die Rückrunde vor?

Ragipi: „Unser konkretes Ziel ist natürlich der Aufstieg. Wir sind jetzt auf dem zweiten Platz, haben die Hinrunde leider mit einer Niederlage gestartet und haben dann zehn Siege in Folge geholt. Wir wollen an diesen Erfolg anknüpfen und Niederlagen so gut es geht vermeiden. Wir sind in einer guten Position und wollen auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen und da oben bleiben.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang, hattet ihr schon Testspiele?

Ragipi: „Die Vorbereitung läuft bislang gut. Wir haben vorherige Woche gegen die Union Leonding gespielt und da leider mit 3:2 verloren. Die Mannschaft hat sich aber wacker gegen einen Bezirksligisten geschlagen, daher war das auch ein ganz akzeptables Ergebnis. Nächste Woche spielen wir dann das zweite Vorbereitungsspiel gegen Großraming.“

Bisherige Zugänge (Stand 19.02.22):

Blendar Trupaj (Karrierepause, zuletzt Donau Linz)

Dardan Zeneli (ASKÖ ESV Westbahn Linz)

Nadim Zeneli (Ausland)

Bisherige Abgänge (Stand 19.02.22):

Besar Bajraktari (Karriereende)

Ardit Ragipi (FC Sphinx)

Zejni Abdullahu (FC Sphinx)