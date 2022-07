2. Klasse Mitte: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Erik Luksch (SPG Walding/Rottenegg)

Endergebnis:



1. Erik Luksch (SPG Walding/Rottenegg / 3237 Stimmen)

2. Vjekoslav Tomasic (SV Pasching 16 / 2178 Stimmen)

3. Burak Deveci (St. Martin/Traun / 2076 Stimmen)

4. Clemens Moser (ASKÖ Leonding / 1941 Stimmen)

5. Moritz Denkmayr (ASKÖ Leonding / 724 Stimmen)

6. Benjamin Suljanovic (St. Martin/Traun / 716 Stimmen)

7. Markus Peceny (St. Martin/Traun / 610 Stimmen)

8. Marko Preradovic (Babenberg Linz / 522 Stimmen)

9. Maximilian Weberndorfer (SV Urfahr / 388 Stimmen)

10. Benjamin Sakdikun (SV Urfahr / 310 Stimmen)