Nach schwerer Kopfverletzung: Spielabbruch und Hubschrauber-Einsatz in Kirchberg-Thening

In der zehnten Runde der 2. Klasse Mitte stand die Begegnung zwischen dem ASKÖ SC Kirchberg-Thening und dem SV Pasching 16 auf dem Programm. Die Heimelf von Coach Stefan Rohrhuber wollte an den bislang ausgezeichneten Saisonverlauf anknüpfen. Aber auch die Paschinger hatten sich einiges vorgenommen und liebäugelten im 55. Spiel in der Fremde mit dem ersten Auswärtssieg in der noch jungen Vereinsgeschichte. Die Vorfreude auf dieses Derby war auf beiden Seiten groß, am Samstagnachmittag rückte der Sport jedoch komplett in den Hintergrund. Bei einem Luftkampf zog sich Kirchbergs Kapitän eine schwere Kopfverletzung zu und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, weshalb das Spiel kurz vor der Pause abgebrochen wurde.

Symbolfoto

"Normaler" Luftkampf Mitte der ersten Halbzeit

Rund 150 Besucher bekamen ein umkämpftes und offenes Derby, mit einem Chancenplus auf Seiten der Hausherren zu sehen. Mitte der ersten Halbzeit kam es dann zur tragischen Szene. Nach einer Ecke der Hausherren kam es zu einem eigentlich "normalen" Luftkampf, Kirchbergs Kapitän und ein Verteidiger der Gäste krachten jedoch mit den Köpfen zusammen. Der Kirchberger war benommen, wollte aber weiterspielen, Sportchef Manfred Isak nahm den 25-Jährigen jedoch aus Sicherheitsgründen vom Platz. Kurz danach ging die Gästeelf von Trainer Thomas Wohlschläger in Führung, als Marko Rajcic eine Flanke von Christoph Koch einnickte.

Nach Notarzt- und Hubschrauber-Einsatz wird Derby abgebrochen

Wenig später brach beim SC-Kapitän der Kreislauf zusammen, weshalb die Verantwortlichen Rettung bzw. Notarzt verständigten. Der Notarzt stabilisierte das Kirchberger Eigengewächs, diagnostizierte dabei aber eine schwere Kopfverletzung und setzte die weitere Rettungskette in Gang - der Spieler wurde umgehend per Hubschrauber ins Krankenhaus überstellt. Aufgrund dieser schweren Verletzung verständigten sich die beiden Mannschaften darauf, das Spiel nicht fortzusetzen, weshalb Schiedsrichter Parzer das in Minute 43 unterbrochene Derby wenig später abbrechen musste.

Manfred Isak, Sportlicher Leiter ASKÖ SC Kirchberg-Thening:

"Nach dem Vorfall waren wir natürlich geschockt, aber nach meiner letzten Information hatte unser Kapitän tausend Schutzengel. Laut aktueller Diagnose ist über dem Auge das Stirnbein gebrochen. Er muss aber voraussichtlich nicht operiert werden, ist ansprechbar und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Der gesamte Verein bzw. die Funktionäre und Spieler wünschen ihm auf diesem Wege alles Gute, eine rasche Genesung und hoffen, dass unser Kapitän bald wieder zu uns zurückkehrt".