SV Pasching 16: Neuer Vorstand und Trainerwechsel

Seit dem Einstieg in den Meisterschaftsbetrieb war der SV Pasching 16 stets am Ende der Tabelle zu finden. In der vergangenen Saison war ein Aufwärtstrend zu erkennen, auch wenn es am Ende nur zum vorletzten Platz gereicht hat. In der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse Mitte konnten die Paschinger sich weiter steigern, sind inzwischen absolut konkurrenzfähig und beendeten die Hinrunde am beachtlichen neunten Rang. Nach der bislang erfolgreichsten Saison in der noch jungen Vereinsgeschichte hat sich in der Winterpause einiges getan, es wurde ein neuer Vorstand gewählt und auch der Trainer gewechselt.

Ansprechende Performance - historischer Auswärtssieg

"Im Sommer haben uns einige Spieler verlassen, es wurden aber auch viele neue Akteure geholt und somit der Kader neu ausgerichtet. Darum hat es eine Zeitlang gedauert, bis sich die Spieler gefunden haben, aber mit zunehmendem Saisonverlauf ist es immer besser gelaufen, und wir konnten einen starken Herbst mit einem Heimsieg gegen Westbahn Linz erfolgreich abschließen. Kompliment an die Mannschaft, die hart gearbeitet und immer an sich geglaubt hat", ist der stellvertretende Sportliche Leiter, Arno Weger, mit der bisherigen Performance überaus zufrieden. Der SV konnte in der Hinrunde vier Siege feiern, einer davon war ein historischer. Im Derby in Kirchberg/Thening bestritten die Paschinger in ihrer knapp siebenjährigen Vereinsgeschichte ihr insgesamt 57. Auswärtsspiel und konnten mit einem klaren 4:1-Erfolg erstmals in der Fremde einen "Dreier" einfahren. "Dieser historische Sieg passt zum tollen Herbst, wir sind eigentlich rundum zufrieden. Das Team hat eine erfreuliche Entwicklung genommen und ist am richtigen Weg, wenngleich die Mannschaft mit dem Erreichten sich nicht zufrieden gibt und sich im neuen Jahr weiter steigern möchte", so Weger.

Einvernehmliche Trennung

Die Paschinger begegneten im Herbst fast allen Mannschaften auf Augenhöhe, dennoch wurde im Winter der Trainer gewechselt. "Thomas Wohlschläger ist es gelungen, aus den vielen neuen Spielern eine homogene und schlagkräftige Mannschaft zu formen und hat am Aufschwung erheblichen Anteil. Er möchte sich jedoch im Sommer eigenen Projekten widmen, weshalb wir uns mit Thomas zusammengesetzt haben und es letztendlich zu einer einvernehmlichen Trennung gekommen ist. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir Thomas Wohlschläger für seine tolle Arbeit ungemein dankbar sind, im Guten auseinandergehen und ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute wünschen", sagt Arno Weger.

Neuer Trainer

Michael Klodner, der bislang als Co- und Torwart-Trainer tätig war, übernimmt das Zeper und betreut erstmals in seiner Trainer-Karriere eine Kampfmannschaft. "Michael ist ein waschechter Paschinger. Wir freuen uns, dass er Verantwortung übernimmt. Auch wenn es seine erste Station als Kampfmannschaftstrainer ist, sind wir von seinen Qualitäten absolut überzeugt. Er genießt unser Vertrauen und hat die volle Unterstützung", meint der Funktionär, der über die Kaderplanung noch nichts Konkretes zu berichten weiß. "Wir haben im Sommer den Kader neu ausgerichtet und sind mit der Entwicklung überaus zufrieden, demzufolge schenken wir dem bewährten Personal weiterhin unser Vertrauen. Somit wird sich im Winter nicht allzu viel tun, es ist aber der eine oder andere Zu-, als auch Abgang zu erwarten", so Weger, der der zweiten Meisterschaftshälfte zuversichtlich entgegenblickt. "Wir möchten an die starke Hinrunde anknüpfen und in der Entwicklung den nächsten Schritt setzen, halten jedoch den Ball flach und bleiben demütig. Wir wollen uns im Frühjahr wieder in der Mitte der Tabelle präsentieren, wenngleich es durchaus den einen oder anderen Platz nach oben gehen könnte. Die Steigerung im Herbst soll kein Ausreißer gewesen sein. Wir möchten uns langfristig in der Liga etablieren".

Neuer Vorstand

Die Mitglieder des SV Pasching 16 wählten am Mittwochabend im örtlichen Naturfreundeheim einen neuen Vereinsvorstand. Als Obmann fungiert künftig Hans-Jörg Roider, zu seinem Stellvertreter wurde Bruno Stanzl gewählt. Darüberhinaus gehören dem Vorstand die Kassiere Clemens Dunzinger und Florian Öfferlbauer sowie die Schriftführer Jürgen Koch und Harald Bauernfeind an. Der bisherige Obmann Jürgen Mayer bleibt dem Verein als Rechtsbeirat erhalten. Der neue Obmann der Paschinger Fußballer, Hans-Jörg Roider, spielte in seiner aktiven Karriere lange Jahre selbst bis zur Landesliga erfolgreich bei der ASKÖ Pasching. Roider war beim 2016 neu gegründeten Verein zwischenzeitig auch als Trainer tätig. „Ich bedanke mich bei meinem Vorgänger für die exzellente Arbeit und die reibungslose Übergabe. Meine zentrale Aufgabe wird es sein, auch in Zukunft alle Kräfte zu bündeln, damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Pasching in einem nachhaltig und familiär geführten Fußballverein einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen können und unsere Farben weiterhin präsent bleiben“, sagt der neue Obmann, dem Bürgermeister Markus Hofko, Sportreferent Peter Öfferlbauer und Vereinsreferent Manfred Leitner herzlich zum Einstand gratulierten.

Foto: SV Pasching 16