ASKÖ Neue Heimat Linz: "Am Schluss ist uns die Luft ausgegangen"

Details Sonntag, 12. Februar 2023 13:18

Die ASKÖ Neue Heimat Linz blickt auf Jahr mit Höhen und Tiefen zurück. In der vergangenen Saison waren die Linzer in der 1. Klasse Mitte aktiv, kamen dort nach einer schwachen Rückrunde aber nur als Vorletzter ins Ziel und mussten den Gang in die 2. Klasse Mitte antreten. Unter Neo-Trainer Dino Medjedovic fand der Absteiger einen Stock tiefer wieder in die Spur und hatte den Herbstmeistertitel vor Augen, am Ende hatte man im Duell mit den Kickern aus St. Martin/Traun aber um Haaresbreite das Nachsehen, überwintert als Zweiter, punktgleich mit dem Ligaprimus, jedoch in einer perfekten Position.

Nach Auftakt-Debakel mit sensationeller Siegesserie - schwacher Endspurt

Die Medjedovic-Elf geriet zum Saisonauftakt gegen den Konkurrenten aus St. Martin mit 2:8 böse unter die Räder. Der Absteiger ließ sich davon aber nicht beirren, feierte in den folgenden neun Spielen ebenso viele Siege und hatte den Herbstmeistertitel fast schon in der Tasche. Auf der Zielgeraden gingen die Rot-Weißen jedoch bei Donau Linz 1b und gegen Kirchberg leer aus und verabsäumten es, den tollen Herbst zu krönen. "Wir trauern dem möglichen Herbstmeistertitel nicht nach, sondern freuen uns viel mehr über die bärenstarke Hinrunde. Denn nach dem Abstieg haben uns einige Leistungsträger verlassen, zudem wurde der Kader neu ausgerichtet. Aber das Trainingslager im Sommer war ein Baustein des späteren Erfolges, sind die Spieler in Ungarn zusammengerückt und hat sich eine Mannschaft entwickelt", erklärt Sportchef Emin Agovic, der das Team auch als Kapitän auf das Feld führt. "Das Auftakt-Debakel hat weh getan, aber urlaubsbedingt standen im ersten Match nur wenige Kampfmannschaftsspieler zur Verfügung".

Torfabrik der Liga

Der Zweitplatzierte feierte sechs Heimsiege und fuhr in der Fremde drei "Dreier" ein. Die Linzer trafen nicht weniger als 37 Mal ins Schwarze und avancierten zur Torfabrik der Liga - für 21 Treffer davon zeichneten Anes Samardzic und Adnan Nocic verantwortlich. Allerdings kassierten sechs Teams weniger Gegentore. "Dennoch kann man nicht von einer Defensivschwäche sprechen, da wir alleine acht Tore zum Saisonauftakt erhalten haben. Nach dem Abstieg sind wir mit dem Ziel in die Meisterschaft gestartet, uns im oberen Tabellendrittel präsentieren zu wollen. Auch wenn am Ende das i-Tüpfelchen gefehlt hat, war ein derart starker Herbst nicht zu erwarten, dementsprechend groß ist die Freude darüber", ist der Kapitän und Sportchef rundum zufrieden. "Leider ist uns am Schluss die Luft ausgegangen, die Mannschaft hat die Erwartungen aber nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen".

Torjäger wechselt nach Wels - fünf Neuerwerbungen

Mit Anes Samardzic hat der beste ASKÖ-Torschütze die Neue Heimat verlassen und möchte sein Können bei Hertha Wels unter Beweis stellen. "Auch wenn dieser Abgang schmerzt, konnten wir Anes die Chance, sich bei einem Regionalligsten zu zeigen, nicht verwehren. Auch Pascal Leutgeb hat uns verlassen, aufgrund eines Wohnsitzwechsels kickt das Talent nun in Pierbach/Rechberg", begründet Emin Agovic die beiden Abgänge. Mit Ivan Tadic (Krenglbach), Caglar Akdogan (Stahl Linz), Sajad Almadfai (St. Magdalena), Enes Sahini (Ansfelden) und dem Slowaken Patrik Svetlosak stehen aber fünf neue Kräfte zur Verfügung. "Bis auf den erfahrenen Akdogan handelt es sich bei den Neuerwerbungen allesamt um junge Spieler. Mit den Transfers haben wir den Kader breiter aufgestellt, uns aber auch punktuell verstärkt", hofft der Sportchef, dass der 21-jährige Stürmer aus der Slowakei den Abgang von Samardzic kompensieren kann.

Trainingslager in Kroatien - im Sommer wieder erstklassig?

Mit dem Start in die Vorbereitung hat am 9. Jänner das "Unternehmen Wiederaufstieg" Fahrt aufgenommen. Die Linzer haben bereits drei Testspiele in den Beinen: 4:3 gegen Blaue Elf Wels, 3:2 gegen Oedt U18 und 2:3 gegen Dionysen/Traun. Von 22. bis 26. Februar steht ein Trainingslager auf dem Programm, das in Kroatien abgehalten wird. "Nach den Transferaktivitäten sind wir aktuell in der Findungsphase, die Leistungen waren in den Testspielen aber in Ordnung. Nach der tollen Hinrunde mussten wir das Saisonziel revidieren und wollen zumindest den eroberten zweiten Platz verteidigen", so Agovic. "Im letzten Sommer war der sofortige Wiederaufstieg nicht geplant, aber jetzt wollen wir die erarbeitete Chance nutzen. Da die in der Tabelle hinter uns platzierten Mannschaften deutlich weniger Punkte am Konto haben, sollten wir den zweiten Rang ins Ziel bringen und zumindest die Relegation erreichen können".

