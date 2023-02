Nach starkem Herbst, ausgezeichnete Stimmung in Kirchberg-Thening

Details Donnerstag, 23. Februar 2023 12:07

Nach einer schwachen Rückrunde kam der ASKÖ SC Kirchberg-Thening in der vergangenen Saison nur als Zwölfter ins Ziel. In der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse Mitte präsentierten sich die Mannen von Trainer Stefan Rohrhuber im Herbst von ihrer besten Seite, absolvierten eine starke Hinrunde und wissen als Dritter lediglich die beiden Aufstigsaspiranten, St. Martin und Neue Heimat, vor sich. "Für den erfolgreichen Herbst gibt es mehrere Gründe. Das Trainer-Team leistet ausgezeichnete Arbeit und die Jungen gehen mit der richtigen Einstellung ans Werk und haben sich ausgezeichnet integriert. Zudem ist die Stimmung hervorragend und das Gemeinschaftsgefühl im gesamten Verein sehr ausgeprägt", erklärt Sportchef Manfred Isak und freut sich, dass die Reserve ungeschlagen den Herbstmeistertitel eroberte.

Highlight zum Herbstausklang - Derby-Pleiten ein Wermutstropfen

Der Drittplatzierte konnte das erste (gegen Donau Linz 1b) und letzte Match im Herbst (bei Neue Heimat Linz) gewinnen, in den zehn Partien dazwischen standen vier weiteren Siegen ebenso viele Niederlagen gegenüber. "Der Sieg zum Herbstausklang war ein absolutes Highlight. Obwohl wir in Linz stark ersatzgeschwächt antreten mussten und fast nur junge Spieler am Feld standen, konnten wir gegen den damaligen Tabellenführer einen sensationellen 3:0-Erfolg feiern", freut sich Isak noch heute über den sechsten Saisonsieg. "Nach dem schwachen Frühjahr war die Steigerung im Herbst eklatant, dementsprechend groß ist die Freude über die starke Performance. Wir sind rundum zufrieden, wenngleich es einen Wermutstropfen gibt", spricht der Sportchef die Derby-Pleiten gegen Alkoven, Oftering und Pasching an.

Stabile Defensive und ausgezeichnete Performance in der Fremde

Die Kicker aus dem Bezirk Linz-Land fuhren auf der eigenen Anlage zwei "Dreier" ein, in der Fremde konnte die Rohrhuber-Elf sogar vier Siege feiern. "In den vergangenen Jahren war es eigentlich immer umgekehrt und können uns die plötzliche Auswärtsstärke nicht wirklich erklären. Aber auch daheim hat die Mannschaft ordentliche Leistungen abgeliefert", meint Manfred Isak. Während fünf Mannschaften öfter ins Schwarze trafen, kassierten lediglich zwei Teams weniger Gegentore. "Die stabile Defensive ist ein Schlüssel des Erfolges, denn in der jüngeren Vergangenheit haben wir zumeist zu viele Gegentore erhalten. Aber in Summe hat im Herbst alles gepasst, freuen uns über die positive Entwickluing und sind rundum zufrieden", so Isak.

Mit bewährtem Kader ins Frühjahr

In der Winterpause hat sich der Kader in Kirchberg nicht verändert. "Nach dem starken Herbst war kein Handlungsbedarf gegeben, demzufolge war nichts geplant und letztendlich hat sich auch nichts getan. Wir schenken dem bewährten Personal weiterhin unser Vertrauen und forcieren auch künftig die eigenen, jungen Spieler", begründet der Sportchef die ereignislose Übertrittszeit.

Sieglose Testspiele - derzeit auf Trainingslager in der Steiermark

Seit Mitte Jänner bereitet sich der Tabellendritte auf die zweite Meisterschaftshälfte vor und hat bereits vier Testspiele bestritten: 3:3 gegen Wilhering/Mühlbach, 0:1 gegen St. Marien, 1:3 gegen Arbing und 0:3 gegen Aschach/Donau. "Die sieglosen Testspiele bereiten uns keine Sorgen. Zum einen darf man die Ergebnisse nicht überbewerten, und zum anderen waren die Gegner, sieht man von Aschach ab, durchwegs aus der 1. Klasse. Grundsätzlich verläuft die Vorbereitung nach Plan", weiß Manfred Isak, der am heutigen Vormittag mit 37 weiteren Personen in der Steiermak angekommen ist. "Wir halten mit der gesamten Kampfmannschaft und Reserve bis Sonntag in Gnas ein Trainingslager ab und absolvieren zur Stunde die erste Einheit. Neben weiteren Einheiten steht auch ein internes Testspiel auf dem Programm".

Mit Zuversicht in die Rückrunde

Nach der überzeugenden Hinrunde hofft der ASKÖ SC Kirchberg/Thening, den Aufwärtstrend im neuen Jahr fortsetzen zu können. "Es ist nicht unser Anspruch, im Aufstiegskampf mitmischen zu wollen, zudem sind die beiden Top-Teams zu weit weg. Wichtig ist, dass wir an die starke Performance vom Herbst anknüpfen können und die vielen jungen Spieler weiterhin eine gute Entwicklung nehmen", sagt der Sportchef. "Wir sind zuversichtlich, dass wir uns im Frühjahr ähnlich stark präsentieren werden wie in der Hinrunde und sind bemüht, den eroberten dritten Tabellenplatz zu behaupten".

