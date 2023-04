Tumulte am Osterwochenende: ATSV St. Martin griff bereits vor Verbandsentscheidung durch

Details Donnerstag, 13. April 2023 16:26

Der ATSV St. Martin hat bereits vor den ausstehenden Urteilen des Oberösterreichischen Fußballverbandes gehandelt und Nägel mit Köpfen gemacht. Wie der Sportliche Leiter des Vereins Muhamet Bastovani informierte, wurden die drei zuletzt vom Verbandsanwalt angezeigten Spieler vom Trauner Verein suspendiert. Nach dem Abpfiff des Topspiels der 2. Klasse Mitte zwischen dem ATSV St. Martin und dem ASKÖ SC Kirchberg-Thening war es am Samstag zwischen Akteuren beider Vereine zu Tumulten gekommen, unter anderem wurde ein Spieler des Gastvereins getreten.

"Disziplin vor Meisterschaft"

Nach den schlimmen Szenen vom vergangenen Samstag hat der ATSV St. Martin durchgegriffen. Eine für Donnerstagabend angekündigte Entscheidung des Oberösterreichischen Fußballverbandes, der angekündigt hatte, dass drei Spieler des aktuellen Tabellenzweiten angezeigt worden waren, wartete der Klub gar nicht erst ab.

Wie Muhamet Bastovani, seines Zeichens sportlicher Leiter der Trauner, öffentlich bekanntgab, wurden bereits am Dienstag um neun Uhr sowie 17:00 zwei Vorstandssitzungen abgehalten. Am Mittwoch wurden schließlich alle drei betroffenen Spieler ausnahmslos suspendiert. „Obwohl fßballerische Qualität verloren geht und wir eine gute Rolle in der Tabelle gespielt haben, haben wir uns entschieden, diese drei Spieler zu suspendieren“, so Bastovani, der auch betonte, dass Disziplin vor Meisterschaft gehe.

Aderlass vor allem in der Offensive

Die drei Spieler hätten die Entscheidung auch so hingenommen und hätten sich auch entschuldigt, wenngleich es „glasige Augen“ gegeben habe. Bei zwei der betroffenen Akteure handelte es sich um Leistungsträger in der Offensive, somit geht auch ein gewisser sportlicher Aderlass mit der Entscheidung des Vereins, der aktuell kräftig im Titelkampf mitmischt, einher. Am Sonntag treffen die Trauner auf den SV Alkoven.

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei