Union Babenberg Linz: "Die Mannschaft ist eigentlich zu jung, die Spieler sind aber ungemein hungrig"

Details Donnerstag, 22. Juni 2023 13:52

Die Union Babenberg Linz blickt auf eine ordentliche Saison zurück, sammelte im Herbst 20 Punkte, fuhr in der Rückrunde 21 Zähler ein und landete in der 2. Klasse Mitte als Vierter im oberen Drittel der Tabelle. "Ich habe die Mannschaft im letzten Sommer am elften Platz übernommen, aber das vorhandene Potenzial erkannt. Wir wollten uns in der oberen Tabellenhälfte präsentieren, haben mit dem vierten Platz das Ziel souverän erreicht und waren von den Top-Teams nicht weit weg. Da neun Akteure erst 18 oder jünger sind, ist die Mannschaft eigentlich zu jung, die Spieler sind aber ungemein hungrig und gehen mit der richtigen Einstellung ans Werk", erklärt Trainert Semir Sejdic.

Stärkste Defensive der Liga

Daheim und in der Fremde feierten die Babenberger jeweils sechs Siege. Während lediglich drei Teams weniger Treffer erzielten, kassierte die Union nur 30 Gegentore und stellte die stärkste Defensive der Liga. "Darauf sind wir besonders stolz. Da uns vorne ein Knipser fehlt, sind wir in erster Linie um eine stabile Defensive bemüht und bestrebt, dass hinten die Null steht - das ist uns über weite Strecken ausgezeichet gelungen. Auch wenn der einstige Goalgetter Jürgen Hartl seit geraumer Zeit im Mittelfeld die Fäden zieht und uns darum in der Offensive des Öfteren sehr schwer tun, haben die vielen jungen Spieler den Matchplan zumeist perfekt umgesetzt und eine hevorragende Performance abgeliefert", zollt der Coach seinem Team ein Pauschallob. "Wir haben die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen und eine tolle Saison absolviert. Den Grundstein dazu haben wir im Winter im Trainingslager in Kroatien gelegt, denn in den vier Tagen in Porec ist die Mannschaft zu einer verschworenen Einheit zusammengewachsen".

Zwei neue Kräfte - "Urgestein" hängt Schuhe an den Nagel

Am 3. Juli nehmen die Schwarz-Weißen die Vorbereitung in Angriff und bestreiten am 16. Juli, gegen Haid, das erste Testspiel. Mit Thomas Bayer ist ein "Urgestein" nicht mehr dabei, der Abwehrchef hängt nach weit über 300 Einsätzen die Schuhe an den Nagel. Auf der suche nach adäquatem Ersatz ist die Union bei Liga-Konkurrent St. Martin fündig geworden und verpflichtete den in der Defensive vielseitig einsetzbaren Mentor Isufi. Mit Erion Ceravadiku wechselt zudem ein 18-jähriger Flügelspieler von Landesligist Traun in den Linzer Süden. "Aufgrund der Probleme in der Offensive halten wir aktuell intensiv Ausschau nach einem echten Stürmer", hofft Semir Sejdic, beim Trainingsauftakt möglicherweise einen "Knipser" begrüßen zu können.

Mit Zuversicht in die neue Saison

Nach einer beachtlichen Saison möchten die Babenberger daran in der neuen Meisterschaft anknüpfen. "Sollte die kommende Saison einen ähnlichen Verlauf nehmen wie die abgelaufene, wären wir überaus zufrieden. Aufgrund der Jugend bzw. Unerfahrenheit der Mannschaft wird es noch ein, zwei Jahre dauern, bis wir aus eigener Kraft im Aufstiegskampf mitmischen können. Derzeit geht es vor allem darum, die Leistungen zu bestätigen und den nächsten Entwicklungsschritt zu setzen", hält der Trainer den Ball flach. "Mit Absteiger Steyregg sowie dem SV Urfahr, der eine bärenstarke Rückrunde absolviert hat, sind zwei Top-Favoriten zu erkennen. So weit sind wir noch nicht, auch wenn erhebliches Potenzial vorhanden ist. Aber wir sind zuversichtlich, wieder eine gute Rolle spielen zu können und wollen uns wieder im oberen Tabellendrittel präsentieren".

2. Klasse Mitte Transferliste

