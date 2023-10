FC Stahl Linz weist Absteiger Puchenau mit 3:0 in die Schranken

Details Montag, 02. Oktober 2023 10:44

Die siebte Runde der 2. Klasse Mitte hatte unter anderem die Begegnung zwischen dem FC Stahl Linz und der Union Puchenau aufzubieten. Während der FC Stahl Linz zunächst schwach in die neue Saison gestartet war, zeigte die Formkurze zuletzt steil nach oben, unter anderen konnten St. Martin und Ottensheim geschlagen werden, auch wenn es zuletzt eine Niederlage gegen Westbahn setzte. Auch Puchenau zeigte sich zuletzt stärker als noch zu Saisonbeginn, man war zwischenzeitig sogar auf Rang vier geklettert.

Stahl Linz überfiel die Gäste aus Puchenau mit einem veritablen Blitzstart

Der FC Stahl Linz durfte sich im Heimspiel gegen die Union Puchenau, die in der Vorsaison noch in der 1. Klasse kickte, in der Anfangsphase gleich über die Führung freuen. Nach einem frühen Eckball stieg in der Mitte nach erst drei gespielten Minuten Riste Atanasov hoch, sein Ball passte genau in die Puchenauer Maschen. Die Elf von Trainer Endrico Schmoll war zu Beginn generell fokussiert, man eroberte sich rasche in Mehr an Spielanteilen, ging generell sehr motiviert und mit vollem Fokus zu Werke. Es war letztlich nur eine Frage der Zeit, ehe weitere Tore fallen würden. Nach 22 Minuten sorgte dafür Demokrat Prushi mit seinem Treffer zum 2:0. Nach einer Aktion über die Rechte Seite beziehungsweise Shadalov zog er von der rechten Strafraumseite ab, um genau ins lange Eck zu treffen.

Puchenau verschoss einen Elfmeter, für den Absteiger war es am Ende jedoch zu wenig

In der zweiten Halbzeit konnte ein konzentriert zu Werke gehender FC Stahl Linz früh alles klar machen. Puchenau hatte inzwischen aufgemacht, die Linzer erzielten im Konter erbarmungslos das 3:0. Matej Milusic zog mit dem Innenrist ab, sein Flachschuss fand den Weg ins Tor. Puchenau fand noch einmal eine ausgezeichnete Gelegenheit auf den ersten Treffer vor, war aus einem Strafstoß aber nicht erfolgreich. So blieb es am Ende bei einem letztlich ungefährdeten und verdienten Heimerfolg des FC Stahl Linz, der den Rückstand auf Platz zwei wieder auf drei Punkte minimieren konnte, wie schon in den Vorsaisonen aber einem zögerlichen Start nachläuft.

Endrico Schmoll, Trainer FC Stahl Linz:

„Wir hatten das Spiel gut im Griff, waren von Anfang an sehr motiviert und haben sehr früh die ersten beiden Tore gemacht. Danach haben wir das Spiel kontrolliert, wir haben gewusst, dass Puchenau riskieren wird und haben dann aus einem Konter das 3:0 gemacht. Puchenau hat dann noch einen Elfer verschossen, es ist aber nicht mehr so viel passiert. Es war ein gutes und gelungenes Spiel von uns.“

