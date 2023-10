"Lucky Punch" in Minute 94! Babenberger Joker sticht mit erstem Ballkontakt

Details Samstag, 07. Oktober 2023 13:15

In der 2. Klasse Mitte stand zum Auftakt des achten Spieltages die Begegnung zwischen dem TSV Ottensheim und der Union Babenberg Linz auf dem Programm. Nach dem Abstieg aus der 1. Klasse tun sich die Ottensheimer auch in der untersten Leistungsstufe schwer und können das Ruder nicht herumreißen. Der TSV musste sich am Freitagabend mit 2:3 geschlagen geben und die vierte Niederlage in Serie einstecken. Die Kicker aus dem Linzer Süden hingegen kletterten mit dem dritten Auswärtssieg in der Tabelle bis auf den zweiten Rang nach oben. Union-Coach Semir Sejdic bewies ein glückliches Händchen, denn wenige Sekunden nach der Einwechslung stach ein Joker und bescherte den Babenbergern drei Punkte.

Ex-Ottensheimer bringt Gäste früh in Führung

Im Ottensheimer Stadion waren keine fünf Minuten gespielt, als die Gäste die Nase vorne hatten. Ausgerechnet der im Sommer vom Absteiger zur Union gewechselte Rilind Aliu war es, der nach einer Flanke von Almin Mahmutovic mit einem sehenswerten Volley auf 0:1 stellte. Nach dem Führungstreffer der Neuerwerbung bestimmten die Babenberger das Geschehen und wussten auch spielerisch zu gefallen. Die Heimelf von Neo-Trainer Johann Hochreiter war in Halbzeit eins über weite Strecken ideen- und chancenlos, fand die Ottensheimer Offensive zunächst nicht statt. Nach 35 Minuten schlug die Sejdic-Elf aus ihrer Überlegenheit Kapital, als sich TSV-Schlussmann Ramadan Krasniqi, Neuerwerbung aus Aschach/Donau, sich bei einem hohen Ball verschätzte, Felix Wakolbinger das Leder vor die Füße fiel und das 18-jährige Babenberger Eigengewächs das Spielgerät zum 0:2-Pausenstand in die Maschen schob.

Absteiger macht 0:2-Rückstand wett - Union-Coach beweist in der Nachspielzeit glückliches Händchen

Nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Bojicic, der das faire Match jederzeit im Griff hatte, übten die Gäste sofort Druck aus und suchten die Entscheidung, Aliu und Marcel Osei konnten gute Chancen aber nicht nutzen. Diese Nachlässigkeit rächte sich nach einer Stunde, als der Absteiger den Ball weit hinter die Linzer Abwehr schlug und Walter Schreyer mit einem Lupfer erfolgreich war. Der Anschlusstreffer weckte die Ottensheimer Lebensgeister, waren die Hausherren nun präsent bzw. um den Ausgleich bemüht. In Minute 83 brandete im Stadion Jubel auf, als Ulrich Kriegisch nach einer weiten Freistoßflanke auf 2:2 stellte. Die Zuschauer machten sich bereits mit einer Punkteteilung vertraut, doch in Minute 94 gelang den Gästen der "Lucky Punch". Nach einer Ecke von Turan Dikmen war der ebenerst eingewechselte Alparslan Özkorucu mit dem Kopf zur Stelle, besiegelte der 30-jährige Türke mit seinem ersten Ballkontakt via Lattenpendler den 3:2-Erfolg der Babenberger.

Semir Sejdic, Trainer Union Babenberg Linz:

"Auch wenn wir am Ende das nötige Quäntchen Glück hatten, war der Sieg in Summe verdient, zumal wir über weite Strecken spielbestimmend waren. Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf überaus zufrieden und wollen im Heimspiel, am kommenden Samstag gegen Ebelsberg, im Rahmen unseres Oktoberfestes einen Dreier nachlegen".

