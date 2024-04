Lipa Doppelpack reicht nicht für St. Magdalena 1b - 4:2 Niederlage in Puchenau

Details Samstag, 30. März 2024 11:32

Zur Eröffnung der 16. Runde der 2. Klasse Mitte messen die Union Puchenau und St. Magdalena 1b ihre Kräfte. Die Union aus Puchenau startete durchaus erfolgreich in die Rückrunde, konnte bereits 4 Punkte sammeln und den Anschluss an die oberen Plätze halten. Die Gäste aus St. Magdalena konnten lediglich gegen TSV Ottensheim einen Punkt ergattern und mussten sich letzte Woche zu Hause gegen GK Westbahn geschlagen geben.

Ausgeglichener Beginn - Magdalena gut im Spiel, dennoch zur Pause in Rückstand

Von Beginn an entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie, in der die Gäste aus St. Magdalena frech und spielerisch gut agierten. Die favorisierte Heimelf hatte ebenfalls einen guten und konzentrierten Start, verlor jedoch nach etwa 15 Minuten etwas den Faden. Das Team wirkte in Ballbesitz zu ungeduldig und verteidigte schlecht gegen den Ball, sodass die Gäste immer wieder zu Halbchancen kamen, die sie aber nicht wirklich fertig spielten und so verpufften die Offensivbemühungen der jungen Truppe. Nichtsdestotrotz ging die Heimelf in Führung. Nach einer einstudierten Eckballvariante stand Hackl frei im 16er und schloss trocken ab. Am Spielverlauf änderte sich jedoch nichts. Viele Ballverluste der Heimischen führten immer wieder zu gefährlichen Situationen, die für St. Magdalena jedoch nicht von Erfolg gekrönt waren. So ging es mit einem etwas glücklichen 1:0 in die Halbzeit.

Mehr Leidenschaft und Kampf in Halbzeit zwei - Torreiche Schlussviertelstunde

Puchenau wirkte im Verlauf der zweiten Halbzeit dann etwas konzentrierter. Mehr Spielkontrolle und Sicherheit resultierten daraus. Bis zur 75. Minute passierte nichts Nennenswertes. Dann ging es jedoch Schlag auf Schlag. Nach einem hohen Ball auf die rechte Seite und darauffolgendem Stangler stand Huemer goldrichtig und verwandelte zur 2:0 Führung. Die Gäste wollten das nicht auf sich sitzen lassen und erzielten im Gegenzug den Anschlusstreffer. Ein Schuss aus etwa 20 Metern kann vom Heimgoalie nur nach vorne abgeklatscht werden und Lipa staubt ab. Jetzt wieder ein Aufreger im 16er der Gäste. Ein Spieler der Heimelf kommt darin zu Fall und der Schiedsrichter zeigt zur Verwunderung einiger auf den Punkt. Hospodar lässt sich jedoch davon nicht beirren und verwandelt den fälligen Strafstoß zum 3:1. Ebendieser Hospodar war es, der für die Entscheidung sorgte. Ein schön getretener Freistoß ließ Keeper Aner keine Chance und das Leder schlug im Winkel ein- 4:1! Das 4:2 von Lipa, der in er 90. Minute seinen Doppelpack schnürte, war dann nur noch Ergebniskosmetik.

Markus Morbitzer, Trainer Union Puchenau

Alles in allem war der Sieg verdient. Vier Tore waren vielleicht auch zu viel des Guten. Magdalena hat gut gespielt und war recht fleißig. Die Tore haben das Momentum auf unsere Seite gebracht. Für die nächsten Aufgaben müssen wir uns aber sicher steigern und uns anders präsentieren. Mit dem Auftakt und 7 Punkten nach 3 spielen sind wir aber sehr zufrieden. Wir müssen aber immer 100 % geben und fokussiert sein, sonst wird es gegen jeden Gegner schwierig.

