Babenberg auf den Spuren von Leverkusen - Siegtor in der Nachspielzeit

Runde 16 der 2. Klasse-Mitte ging erst am Montag zu Ende. Am 1. April standen sich die Mannen von Donau Linz 1b und Union Babenberg gegenüber. Nach einem spielfreien Wochenende konnten sich die Hausherren etwas von der 1:4 Niederlage in Puchenau erholen und neue Kräfte tanken. Zumindest konnte man zum Rückrundenauftakt die TSV Ottensheim mit 3:2 besiegen. Die Gäste aus Babenberg wollen mit einem Sieg an Steyregg, die diese Runde spielfrei sind, heranrücken. Da die Verfolger aus Puchenau und GK Westbahn ihre Spiele gewannen, sollte unbedingt ein Sieg her.

Donau Linz 1b spielbestimmend, aber ohne offensive Durchschlagskraft

Es schien, dass den jungen Donauranern die Pause gutgetan hat. Sie kamen frisch und mit viel Spielwitz in die Partie und erarbeiteten sich eine optische Überlegenheit. Die Hausherren hatten mehr Spielanteile und viel Ballbesitz, die großen Torchancen blieben jedoch aus. Die Gäste von Union Babenberg haben die Räume gut zugestellt und gut verschoben, sodass die Offensive der Hausherren kein Mittel fand. Es entwickelte sich eine Partie mit viel Mittelfeldgeplänkel und ohne Großchance in Halbzeit eins. Man hatte das Gefühl, dass keines der beiden Teams verlieren wollte und so ging es wenig überraschend mit 0:0 in die Kabinen.

Mehr Spielanteile in Halbzeit zwei für Donau 1b - Siegtor der Gäste in der Nachspielzeit

Die Heimelf startete auch in den zweiten Durchgang munter und dominierende. Die guten Platzverhältnisse kamen der technisch starken Mannschaft sicherlich entgegen. Es schien, dass die Hausherren nun besser auf die gegnerische Defensive eingestellt war, denn nun konnten sie sich auch Chancen erarbeiten. Nach einer Ecke für Donau verfehlte ein Kopfball nur knapp sein Ziel und bei einer weiteren Topchance vereitelte Babenbergs Goalie Seyrl mit einer Glanzparade die Führung der Hausherren. Die letzten 15 Minuten des Spiels gehörten dann den Gästen, die von den vielen Wechseln offensichtlich profitierten. Die jungen Donauraner haben durch die Wechsel ihren Spielfluss verloren und so kam es, dass Babenberg vermehrt in die Offensive gelang. Ein Angriff der Gäste konnte nur durch ein Foul gestoppt werden und so hieß es Freistoß für Babenberg aus aussichtsreicher Position. Der gut getretene Freistoß kann vom Keeper nur nach vorne abgewehrt werden, wo Babenbergs Stürmer Osei lauerte und das "Leder" humorlos unter die Latte knallte. Die mitgereisten Babenberger Fans waren außer sich! Die Hausherren waren von diesem Rückstand natürlich nicht begeistert und ließen ihren Frust lautstark am guten Schiedsrichter Kerschbaumer aus, der in der Folge dann auch Gelb-Rot zückte und Donaus Marinkovic vom Platz stellte. Das war auch dann der Schlusspunkt einer heißen Schlussphase in der Linz AG Arena.

Semir Sejdic, Trainer Union Babenberg

"Am Ende hat die glücklichere Mannschaft gewonnen. Wir waren jedoch über die gesamte Spielzeit sehr konzentriert und haben, auch wenn wir optisch unterlegen waren, sehr gut verschoben und wenig zugelassen. Am Ende war es ein Lucky Punch, der uns den Sieg beschert hat."

